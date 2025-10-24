Sony giới thiệu ống kính macro đầu tiên của dòng G Master

Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS có độ phóng đại 1,4x, chống rung quang học và hệ thống lấy nét nhanh, chụp - quay cận cảnh khoảng cách 26 cm, mở bán từ 3/11.

Ống kính tele macro (ống chuyên chụp cận từ khoảng cách xa) đầu tiên thuộc dòng G Master, tương thích máy ảnh Alpha ngàm E. Phụ kiện này có nhiều tính năng điều khiển chuyên dụng, hướng đến người dùng yêu thích nhiếp ảnh macro và quay phim chi tiết.

Với độ phóng đại 1,4x, ống kính cho phép ghi lại những chi tiết nhỏ như hoa, côn trùng với kết cấu bề mặt ở mức rõ nét vượt quá khả năng quan sát của mắt thường. Khi kết hợp với bộ chuyển đổi tele (bán rời), độ phóng đại có thể đạt 2,8x, giúp chụp ở khoảng cách xa hơn mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh – phù hợp các chủ thể nhỏ, khó tiếp cận (động vật, côn trùng) hoặc cần hạn chế phản chiếu ánh sáng.

Ống kính tele macro đầu tiên của dòng G Master. Ảnh: Sony

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS sử dụng hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) và ED (tán xạ cực thấp), giúp duy trì độ phân giải cao trên toàn khung hình, giảm quang sai và viền màu. Bốn mô-tơ tuyến tính XD đảm bảo khả năng lấy nét tự động nhanh, chính xác, êm hơn 1,9 lần so với thế hệ trước.

Ống kính trang bị ba chế độ hỗ trợ lấy nét. Chế độ Full-time DMF cho phép chuyển sang lấy nét tay ngay khi đang dùng AF. Focus Mode chuyển đổi linh hoạt giữa MF và AF. Sliding Focus Ring kích hoạt lấy nét tay toàn phần (Full MF) với thước đo khoảng cách và độ phóng đại trực quan.

Ảnh chụp siêu cận từ ống kính của Sony. Ảnh: Sony

Ngoài ra, vòng khẩu độ riêng giúp điều chỉnh nhanh giá trị F (khẩu độ) khi quay phim hoặc chụp ảnh. Hệ thống chống rung quang học được thiết kế riêng cho nhiếp ảnh macro, bù trừ chính xác các rung lắc đa hướng, giúp chụp cầm tay ổn định hơn.

Công nghệ phủ Nano AR Coating II giảm hiện tượng lóe sáng và bóng ma, đảm bảo độ trong trẻo ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Ống kính sử dụng 11 lá khẩu tròn tạo hiệu ứng bokeh đặc trưng của dòng G Master, cân bằng giữa độ nét và chiều sâu ảnh.

Ảnh chụp đồ ăn với hiệu ứng bokeh. Ảnh: Sony

Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS dự kiến bán ra từ ngày 3/11 với giá 35,99 triệu đồng. Người mua nhận sản phẩm trong giai đoạn 3-30/11 sẽ được tặng chân máy Benro trị giá 2,28 triệu đồng.

Hoài Phương