Sony đạt nhiều giải thưởng hiệu suất năng lượng, trải nghiệm số

TV Bravia được vinh danh về hiệu suất năng lượng, trong khi Sony nhận đến 14 giải thưởng khác về sản phẩm, công nghệ, trải nghiệm trong năm 2025.

Các dòng TV Mini LED Bravia 5 và Bravia vừa được trao bốn giải thưởng tại chương trình "Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2025" do Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức. Sự kiện diễn ra ngày 23/12, áp dụng quy trình thẩm định kỹ thuật nhằm nhận diện các sản phẩm có hiệu quả sử dụng điện năng cao, góp phần thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, thu hút hơn 1.000 sản phẩm tham gia.

Sony nhận giải tại sự kiện do Bộ Công thương tổ chức. Ảnh: Sony

Theo ban tổ chức, các sản phẩm đạt giải phải đáp ứng đồng thời tiêu chí về hiệu suất năng lượng, mức tiêu thụ điện và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế. Trong bối cảnh TV ngày càng tăng về kích thước màn hình và tích hợp nhiều tính năng xử lý hình ảnh, việc kiểm soát mức tiêu thụ điện trở thành yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng và nhà quản lý.

Sony cho biết hãng theo đuổi các biện pháp giảm tác động môi trường xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất đến sử dụng. Trên các dòng TV Bravia, hãng tích hợp giao diện quản lý năng lượng Eco Dashboard, cho phép người dùng theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ điện phù hợp với thói quen sử dụng. Các định hướng này nằm trong chiến lược môi trường dài hạn "Road to Zero" mà Sony công bố từ năm 2010, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường đến năm 2050.

Vụn đĩa quang phế liệu là thành phần của Sorplas - vật liệu nhựa tái chế chống cháy do Sony nghiên cứu và tạo ra, dùng sản xuất vỏ sau TV Bravia. Ảnh: Sony

Song song với đánh giá từ cơ quan chuyên môn, Sony tiếp tục giữ vị trí nổi bật tại Tinh Tế Awards 2025 (tổ chức vào ngày 19/12) với tổng cộng 14 giải thưởng trải rộng trên nhiều nhóm sản phẩm. Các danh hiệu được trao dựa trên bình chọn của cộng đồng người dùng công nghệ, phản ánh mức độ hài lòng trong quá trình sử dụng thực tế.

Ở mảng giải trí tại gia, Sony được bình chọn là thương hiệu TV được yêu thích. Các mẫu Bravia 5 98 inch, Bravia 8 II 65 inch và Bravia 2 II 55 inch lần lượt được bình chọn là TV được yêu thích nhất ở phân khúc màn hình lớn, trung và nhỏ. Bên cạnh đó, Sony nhận giải "Thương hiệu máy chiếu yêu thích".

Bravia 5 98 inch là mẫu TV được yêu thích ở phân khúc màn hình lớn. Ảnh: Sony

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, Sony nhận danh hiệu như "Thương hiệu máy ảnh yêu thích" và "Thương hiệu micro podcast yêu thích". Sản phẩm Sony RX1R III được bình chọn là "Máy ảnh yêu thích" và "Máy ảnh compact tốt nhất", trong khi Sony FX2 được đánh giá cao ở hạng mục "Máy ảnh quay phim yêu thích".

Ở mảng âm thanh và game, đơn vị tiếp tục được người dùng bình chọn với danh hiệu "Thương hiệu tai nghe yêu thích", "Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích". Mẫu WH-1000XM6 nhận giải "Tai nghe chụp tai chống ồn yêu thích". Trong khi đó, giải thưởng "Máy console toàn diện nhất" trao cho PlayStation 5 Pro.

Theo giới phân tích, việc Sony đồng thời được vinh danh ở các giải thưởng về hiệu suất năng lượng và trải nghiệm người dùng cho thấy hướng tiếp cận cân bằng giữa công nghệ, môi trường và giá trị sử dụng. Thay vì chạy theo thông số ngắn hạn, doanh nghiệp đang tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu giải trí, sáng tạo và tiêu dùng số của thị trường Việt Nam.

Những ghi nhận này được xem là nền tảng để Sony tiếp tục duy trì phát triển trong phân khúc thiết bị giải trí và điện tử tiêu dùng, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả vận hành, chi phí dài hạn và tính bền vững.

Hoài Phương