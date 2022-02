Sony chi 3,6 tỷ USD mua nhà sản xuất trò chơi điện tử Halo

Sony Interactive Entertainment thông báo mua lại Bungie Inc, nhà sản xuất game Halo và Destiny với thỏa thuận trị giá 3,6 tỷ USD.

Thông tin được Sony công bố ngay sau hai thương vụ lớn gồm: Microsoft mua lại Activision Blizzard, nhà sản xuất game Call of Duty với giá 69 triệu USD và Take Two Interactive đã đạt thỏa thuận trị giá 11 tỷ USD để mua Zynga, đơn vị sản xuất game Farmville.

Sau thoả thuận mua lại, Bungie sẽ vận hành dưới danh nghĩa một đơn vị dưới trướng của Sony. Tuy nhiên, Bungie hoạt động độc lập và có toàn quyền phát hành game lên bất cứ nền tảng nào mà họ muốn.

Trong thông cáo báo chí, Jim Ryan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sony Interactive Entertainment (công ty con của Sony Group Corp, đơn vị phát triển PlayStation) cho biết, đây là một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng phạm vi tiếp cận của PlayStation đến nhiều đối tượng hơn.

Sony và Bungie đã không trả lời ngay các yêu cầu bình luận.

Bungie có trụ sở tại Washington, là công ty đứng sau các trò chơi bắn súng nhiều người chơi Destiny và Halo. Nhà phát triển này từng được Microsoft mua lại vào năm 2000. Tuy nhiên, đến năm 2007, Bungie đã tách khỏi Microsoft và ngừng sản xuất Halo 3 năm sau đó. Kể từ năm 2011, Halo được phát triển bởi 343 Industries, một công ty thuộc sở hữu của Microsoft.

Ngoài "Halo", Bungie còn được biết đến với việc phát triển một số tựa game được ưa chuộng trong đó phải kể đến Marathon và Myth.

Như vậy, thời gian tới, Bungie trở thành một phần của đối thủ lớn nhất của Microsoft trên thị tường máy chơi game. Trò chơi hiện tại phổ biến nhất của Bungie là Destiny 2, có sẵn trên nhiều nền tảng, bao gồm cả Xbox và Sony’s PlayStation.

Đức Minh (Theo NYT)