Sony Alpha 7 V tích hợp AI vào xử lý hình ảnh

Sony vừa ra mắt máy ảnh Alpha 7 V giá gần 70 triệu với cảm biến Exmor RS CMOS, nâng cấp AI để tăng khả năng nhận diện, độ ổn định khi quay chụp.

Alpha 7 V là thế hệ thứ năm của dòng máy không gương lật khung hình đầy đủ (mirrorless full-frame) Alpha 7. Sản phẩm sử dụng cảm biến Exmor RS CMOS xếp chồng một phần độ phân giải 33 megapixel, kết hợp bộ xử lý hình ảnh Bionz XR2 mới và công nghệ AI từ dòng Alpha cao cấp.

Máy ảnh Sony Alpha 7 V. Ảnh: Sony

Hệ thống AI được tích hợp sâu vào chip xử lý, tăng khoảng 30% hiệu quả nhận diện mắt người so với Alpha 7 IV. Real-time Recognition AF (lấy nét tự động nhận diện thời gian thực) và Real-time Tracking (theo dõi thời gian thực) hoạt động chính xác trên 759 điểm pha, phủ 94% khung hình, duy trì bám nét ngay cả ở mức sáng thấp. Xử lý RAW độ phân giải cao cũng được hỗ trợ qua Imaging Edge Desktop, giúp linh hoạt hơn trong hậu kỳ.

Cảm biến mới có tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 4,5 lần, giảm méo hình khi chụp chủ thể chuyển động. Alpha 7 V đạt 60 lần tính toán AF/AE mỗi giây và chụp liên tục đến 30 fps với màn trập điện tử, kể cả khi ghi RAW 14-bit. Tính năng Pre-Capture lưu trước khoảnh khắc tối đa 1 giây, hỗ trợ ghi hình hành động thể thao hay thú cưng.

Ảnh chụp từ thiết bị. Ảnh: Sony

Máy đạt dynamic range (dải rộng) 16 stop khi dùng màn trập cơ học, thể hiện tốt vùng sáng – tối trong cảnh tương phản cao. Cân bằng trắng tự động dựa trên AI được cải thiện, phân tích nguồn sáng và bối cảnh để tái tạo màu ổn định và giảm khối lượng hậu kỳ cho người dùng.

Ở mảng video, Alpha 7 V hỗ trợ quay 4K 60p full-frame và 4K 120p ở chế độ APS-C/Super 35mm. Dynamic Active Mode bổ sung chống rung nâng cao khi quay cầm tay, phù hợp làm vlog hoặc ghi hình linh hoạt ngoài hiện trường. Tính năng Auto Framing dựa trên AI giữ chủ thể trung tâm khung hình. Sony cũng cải thiện giảm nhiễu trong máy và tăng chất lượng micro tích hợp, giúp ghi âm tự nhiên hơn.

Ảnh chụp thú cưng với chuyển động nhanh. Ảnh: Sony

Alpha 7 V hỗ trợ Wi-Fi 6E, hai cổng USB-C và giao diện menu hiển thị cả dọc lẫn ngang, thuận tiện cho chụp ảnh tĩnh hoặc quay video dọc. Màn hình xoay đa hướng bốn trục giúp tác nghiệp ở nhiều góc độ. Thời lượng pin được tối ưu với chế độ Monitor Low Bright, trong khi hệ thống tản nhiệt cho phép quay 4K kéo dài mà không quá nhiệt. Máy có thể chụp khoảng 630 ảnh qua kính ngắm theo chuẩn CIPA.

Ảnh chụp với tương phản vùng sáng - tối. Ảnh: Sony

Cùng thời điểm, Sony giới thiệu ống kính SEL2870 thế hệ thứ hai. Đây là ống zoom tiêu chuẩn full-frame gọn nhẹ, được thiết kế để khai thác tốc độ của Alpha 7 V. Khi kết hợp cùng máy ảnh tương thích, ống kính đạt tracking AF/AE đến 120 fps, hỗ trợ lấy nét trong khi thu phóng và bù thở tiêu cự, phù hợp chụp hành động, chuyển động nhanh và quay video.

Thân máy Alpha 7 V mở bán từ tại Việt Nam từ ngày 2/12 với mức giá 69,99 triệu đồng.

Hoài Phương