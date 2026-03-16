SonKim Land ra mắt 85 căn hộ hạng sang tại Thảo Điền

SonKim Land ra mắt dự án The Berkley với 85 căn hộ đã thi công hoàn thiện tại khu vực Thảo Điền, gần ga An Phú tuyến metro số 1.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án được thiết kế theo mô hình "boutique luxury" với số lượng sản phẩm hạn chế. Các căn hộ có chiều cao trần khoảng 3,3 m, ban công rộng và thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Hệ tiện ích của dự án gồm hồ bơi ngoài trời, phòng gym, yoga và khu vực sinh hoạt chung. Một trong những điểm đặc biệt của The Berkley là thiết kế đa dạng, nơi mỗi căn hộ có thiết kế riêng. Cách thiết kế này cho phép từng không gian sống trở thành một "phiên bản may đo", phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của cư dân.

Dự án The Berkley đã thi công hoàn thiện, nằm sát metro số 1. Ảnh: SonKim Land

Dự án nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, gần khu vực ga An Phú của metro số 1. Vị trí này giúp kết nối thuận tiện giữa khu Đông và trung tâm TP HCM. Cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến Bến Thành. Sự hiện diện của tuyến metro số 1 và ga An Phú ngay cạnh dự án cũng thể hiện định hướng phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD), một trong những triết lý quy hoạch đô thị được SonKim Land theo đuổi trong nhiều dự án.

Dự án đã hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng ngay. Ngoài nhu cầu ở, một số các căn hộ được thiết kế để có thể khai thác cho thuê ngắn hoặc dài hạn, phù hợp với nhu cầu lưu trú của cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Thảo Điền.

Không gian bên trong căn hộ The Berkley. Ảnh: SonKim Land

Theo chủ đầu tư, tại các đô thị toàn cầu, nhà ở ngày càng được nhìn nhận như một loại tài sản linh hoạt, vừa là không gian sống, vừa có thể vận hành khai thác cho thuê lưu trú như một tài sản dịch vụ. Với đặc điểm tập trung đông đảo cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Thảo Điền, mô hình này cho phép chủ sở hữu vừa tận hưởng không gian sống riêng tư vừa có thể khai thác giá trị tài sản theo nhu cầu.

Trong nhiều năm qua, Thảo Điền được biết đến là khu vực tập trung cộng đồng cư dân đa quốc tịch tại TP HCM, với hệ thống dịch vụ, nhà hàng và trường học quốc tế phát triển. Nhờ vị trí gần trung tâm và môi trường sống đặc trưng, khu vực này trở thành một trong những địa chỉ có giá bất động sản cao của thành phố.

Dự án The Berkley về đêm. Ảnh: SonKim Land

Theo giới quan sát, quỹ đất phát triển dự án tại Thảo Điền ngày càng hạn chế khi phần lớn khu vực đã được xây dựng hoàn chỉnh. Do đó, nguồn cung căn hộ mới tại đây không nhiều so với các khu vực khác của khu Đông. Các dự án căn hộ hiện hữu tại khu vực trung tâm thường được người mua quan tâm nhiều hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc điều hành khối Sales, Marketing và Chăm sóc khách hàng, SonKim Land cho biết, với số lượng 85 căn The Berkley được định vị như một địa chỉ mang tính định danh. Mỗi căn hộ đại diện cho một chuẩn sống riêng. Mỗi chủ nhân trở thành một phần của cộng đồng cư dân được tuyển chọn.

Hoài Phương