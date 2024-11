SonKim Land được vinh danh 'nhà phát triển bất động sản của thập kỷ'

Nỗ lực phát triển, đổi mới các dự án suốt 10 năm giúp SonKim Land nhận vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024, ngày 15/11.

Đây là hạng mục mới của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức. SonKim Land được vinh danh cùng nhiều cái tên lớn khác trong ngành. Để nhận giải thưởng, chủ đầu tư phải vượt qua quy trình đánh giá của Hội đồng giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong ngành bất động sản, được kiểm soát bởi HLB - tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới.

Đại diện SonKim Land nhận giải thưởng. Ảnh: SonKim Land

Bà Bùi Thị Phương Hiền, quyền Tổng giám đốc SonKim Land cho rằng giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực liên tục trong suốt 10 năm phát triển các dự án tại TP HCM. Loạt dự án này từng nhận nhiều giải thưởng lớn trong nước và khu vực.

"Vượt qua những giai đoạn khó khăn trong thập kỷ, chúng tôi liên tục kiến tạo những công trình đạt chuẩn mực quốc tế phù hợp với tầm nhìn chiến lược và tốc độ phát triển bậc nhất châu Á của TP HCM", bà Hiền nói.

Thời gian qua, SonKim Land và các dự án liên tiếp giành chiến thắng tại các giải thưởng lớn trong nước và khu vực. Trong đó, đơn vị nhiều lần được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru các năm 2019, 2020, 2021; Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru năm 2018, 2019, 2020, 2022, 2023; Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2018, 2019, 2020, 2022, 2023; Giải thưởng quốc tế BCI Asia 2021...

SonKim Land theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang. Chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp này là hướng đến vẻ đẹp, sự đổi mới và thiết kế đặc biệt thông qua pha trộn nghệ thuật, di sản và phong cách sống hiện đại. Các dự án của tại TP HCM như The 9 Stella, The Opusk, The Opera Residence, The Mett... đều có vị trí đắc địa, kiến trúc hiện đại theo tiêu chuẩn xây dựng quốc tế.

Phối cảnh dự án The Metropole Thu Thiem. Ảnh: SonKim Land

Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển với ba nhóm kinh doanh chính gồm bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại và dịch vụ quản lý bất động sản cao cấp, SonKim Land cho biết đã sẵn sàng mở rộng hoạt động sang các phân khúc mới. Đơn vị xem đây là cách để đa dạng hóa nguồn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang đến những giá trị đặc trưng, thực hiện đúng cam kết về chất lượng, sự đổi mới.

Đơn vị đặt cam kết liên tục mang đến các giá trị mới với những sản phẩm bất động sản chuẩn mực quốc tế, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao và hợp tác với những đối tác danh tiếng toàn cầu. Mục tiêu là trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực.

Năm 2024, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru đã đánh dấu cột mốc 10 năm. Chương trình bổ sung những danh hiệu mới nhằm tôn vinh nhiều loại hình bất động sản khác nhau, phù hợp với xu hướng của thị trường. Sự kiện là một phần của chuỗi Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru ra đời từ năm 2005 và có mặt ở hơn 10 thị trường khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hoài Phương