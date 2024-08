Sonic trở thành nhà phân phối của Kaspersky tại Việt Nam

Kaspersky chỉ định Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Sonic là nhà phân phối mới tại Việt Nam, hướng đến phân khúc khách hàng B2B, hôm 24/7.

Việc có thêm nhà phân phối mới nằm trong chiến lược của hãng Kaspersky nhằm tăng sự hiện diện, thúc đẩy tăng trưởng tại thị trường Việt Nam. Đại diện hãng nhận định, nhờ vào sự đông đảo của cộng đồng người am hiểu công nghệ, nền kinh tế số tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Quá trình số hóa diễn ra ngày càng nhanh ở các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là tiền đề cho nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp và hạ tầng an ninh mạng quy mô lớn.

Với sự hợp tác này, Kaspersky kỳ vọng sẽ mở rộng thị phần và củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật doanh nghiệp tại Việt Nam, trong bối cảnh các công ty nỗ lực tìm kiếm giải pháp bảo vệ tài sản kỹ thuật số, tăng cường khả năng bảo mật trên không gian mạng.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á (bên trái) trao chứng nhận nhà phân phối cho đại diện Sonic. Nguồn: Sonic

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á cho rằng Việt Nam là nền kinh tế số phát triển nhanh bậc nhất trong ASEAN. "Tốc độ này đặt ra bài toán Việt Nam cần xây dựng chiến lược an ninh mạng toàn diện và mạnh mẽ", ông nói. "Các mối đe dọa trên không gian số ngày càng phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải triển khai các giải pháp bảo mật nghiêm ngặt để hoạt động an toàn. Sự hợp tác giữa Kaspersky và Sonic sẽ mang đến cho các doanh nghiệp Việt những giải pháp bảo mật tiên tiến, sáng tạo, tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường".

Ông Nguyễn Duy Tiến, Giám đốc điều hành Sonic nhận định Kaspersky là một trong những thương hiệu giải pháp an ninh mạng hàng đầu thế giới, hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng của 2 đơn vị uy tín trong lĩnh vực. "Trong tương lai gần, Sonic sẽ hợp tác chặt chẽ với Kaspersky để triển khai các chương trình hỗ trợ toàn diện cho đối tác, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến cho khách hàng tại Việt Nam, nhằm bảo vệ tối ưu dữ liệu và hệ thống", ông Nguyễn Duy Tiến cho biết. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại giá trị thực tiễn to lớn, đóng góp tích cực cho việc nâng cao an ninh mạng cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam".

Dữ liệu của Kaspersky cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các vụ tấn công mạng, với 17,1 triệu vụ việc được ghi nhận trong năm 2023.

Đầu năm nay, Kaspersky đã ra mắt Kaspersky Unified Monitoring Analysis Platform (KUMA) tại khu vực, giúp các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó các cuộc tấn công mạng. KUMA là giao diện hợp nhất để giám sát và phân tích các sự cố an ninh thông tin, giúp các nhà phân tích nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tối ưu ngân sách cho an ninh mạng và được bảo vệ hiệu quả.

Hồi tháng 5, Kaspersky cũng ra mắt Kaspersky Next tại Việt Nam, dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo được phát triển nhằm chống lại các mối đe dọa mạng tinh vi và mới xuất hiện. Kaspersky Next cung cấp giải pháp bảo vệ điểm cuối (endpoint) mạnh mẽ với công nghệ thiết yếu Endpoint Detection and Response (EDR), cũng như giải pháp Extended Detection and Response (XDR).

Tại Việt Nam, Sonic là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp mạng, bảo mật từ các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Với sứ mệnh hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng mạng vững chắc và hệ thống bảo mật tối ưu, Sonic cam kết mang đến những giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

(Nguồn: Sonic)