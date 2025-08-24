Sống vật vờ từ khi anh rời bỏ tôi không lý do

Dù ai khuyên ra sao đi nữa, tôi cũng không quên anh; anh đến như làn gió rồi mang cả nụ cười của tôi đi mất.

Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi thật là bất ngờ, cũng ra đi thật bất ngờ, đến độ tôi không thể đứng dậy được. Tôi nhớ anh đến mức nằm nhắm mắt để nước mắt tự rơi. Rất đau! Ngày anh xuất hiện, tôi xem anh là người bạn tri kỷ, chẳng dám mơ làm người yêu của anh, vì anh từng có mối tình rất đẹp, tôi ngưỡng mộ tình yêu đó và cách sống của anh qua lời anh kể.

Tính cách của anh giống tôi lắm. Từ ngưỡng mộ, tôn trọng, tôi đã yêu anh bằng tất cả tình cảm của mình. Tôi muốn được xoa dịu những mất mát trong lòng anh. Anh chọn một công việc mà chính tôi lúc nào cũng lo lắng nhưng không biết phải làm gì, vì đó là công việc của anh. Tôi thương anh vừa đủ để thấy anh là cuộc sống của mình. Tôi vui hơn khi có anh xuất hiện, muốn được ở cạnh anh lặng lẽ và bình an, trân trọng mọi phút giây vì đời là vô thường.

Tôi sợ một ngày nào đó anh không còn ở cạnh tôi. Ấy vậy mà anh im lặng rời xa tôi, không chào tôi một lời. Tôi sống vật vờ đến gần 3 tuần, lúc nào cũng nói hết ngày hôm nay thôi nhé, vậy mà cứ chìm vào nỗi buồn. Tôi phải đứng lên vì cuộc sống còn bố mẹ, không thể chìm hoài với nỗi buồn. Anh ra đi im lặng để tôi phải chờ đợi, cũng hứa sẽ yêu anh đến khi cuộc sống tôi kết thúc.

Tôi có mê muội trong tình yêu không? Tôi hiểu mình yêu anh đủ để cả đời không quên được. Anh xuất hiện một thoáng thôi để rồi tôi phải cố gắng đứng lên bước tiếp. Dù ai có khuyên ra sao đi nữa, tôi cũng không quên anh. Anh đến như làn gió rồi mang cả nụ cười của tôi đi mất. Dù nơi đâu, anh cũng bình an anh nhé. Tôi sẽ đợi anh xuất hiện, nói lời tạm biệt với tôi.

Huyền Lê