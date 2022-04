Sông Trường Giang sẽ được nạo vét

Quảng NamDự án nạo vét hơn 60 km sông Trường Giang qua ba huyện và một thành phố được Thủ tướng chấp thuận đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo quý I/2022 ngày 7/4, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết đây là dự án đa mục tiêu nhằm khơi thông dòng sông, xây dựng nhiều cây cầu kết nối giao thông. Tỉnh đang nghiên cứu kết hợp giao thông đường thủy sông Trường Giang gắn với mục tiêu thoát lũ cho TP Tam Kỳ.

Đoạn sông Trường Giang qua xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, được người dân đào ao nuôi tôm. Ảnh: Đắc Thành

Cuối tháng 3, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án "Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Theo quyết định này, Quảng Nam được thực hiện dự án nạo vét sông Trường Giang. Dự án thuộc nhóm A do tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 118 triệu USD (hơn 2.700 tỷ đồng), trong đó vốn vay WB 79 triệu USD, Quảng Nam đối ứng 39,5 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2027.

Sông Trường Giang được nạo vét 60 km, từ ngã ba An Lạc, huyện Duy Xuyên đến Cửa Lở, huyện Núi Thành với luồng đường thủy cấp IV, chiều rộng 30 m, sâu 2,4 m. Sáu cầu vượt qua sông Trường Giang cũng được xây mới, gồm cầu Bình Dương, Hưng Mỹ, Bình Nam, Tỉnh Thủy, Tam Thanh và Tam Tiến.

Theo dự án, cầu Bình Nam là một trong sáu cầu được xây dựng. Ảnh: Đắc Thành

Ngoài ra, các điểm xung yếu hay xói lở sẽ được xây kè bảo vệ, như ở đoạn sông cong, hoặc khu vực địa chất yếu, đoạn sông hẹp bên cạnh khu đông dân cư sinh sống; xây dựng tổ hợp công trình kênh, cống, đập hỗ trợ thoát lũ cho TP Tam Kỳ.

Sông Trường Giang dài hơn 70 km, chạy dọc bờ biển, qua các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ. Phía bắc đổ ra sông Thu Bồn, phía Nam đổ ra cửa An Hòa. Mỗi ngày nước sông lên xuống do thủy triều. Trước đây khi đường bộ chưa phát triển, sông Trường Giang là tuyến đường thủy huyết mạch của Quảng Nam, mỗi ngày hàng trăm ghe thuyền chở hàng hóa buôn bán từ Hội An đến Tam Kỳ, Thăng Bình và Núi Thành.

Hiện dòng sông bị bồi lấp, ghe thuyền không thể lưu thông. Trên sông có nhiều đoạn trở thành hồ chăn nuôi thủy sản, làm nhà ở. Năm 2010, Quảng Nam thông qua dự án nạo vét sông Trường Giang với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Năm 2013, dự án bị hủy vì thiếu kinh phí đầu tư.

Đắc Thành