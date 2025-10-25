Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền nhà

AnhTrước giá thuê nhà tăng chóng mặt ở London, kiến trúc sư Harrison Marshall, 31 tuổi, chọn cách sống trong một thùng rác công nghiệp được cải tạo.

Ngôi nhà đặc biệt này nằm trên mảnh đất ở Bermondsey, phía nam London. Marshall trả 250 bảng mỗi tháng, bằng 1/10 giá thuê trung bình trong khu vực. Mỗi tháng, anh tiết kiệm được khoảng 2.750 bảng.

"Nhưng ngay cả ở trong thùng rác cũng bị tăng giá gấp 5 lần", Marshall nói. "Ba năm trước, tiền thuê đất chỉ 50 bảng".

Marshall bên trong căn hộ từ thùng rác cải tạo. Ảnh:

Ý tưởng này nảy ra sau khi Marshall đi công tác về. "Khi quay lại London, tôi bắt đầu tìm phòng trọ, nhưng giá thuê đã tăng điên rồ. Người ta nhận hàng trăm tin nhắn chỉ để xem một phòng và nếu không đặt cọc trong ngày, gần như chẳng có cơ hội", anh kể.

Lúc đó anh tự hỏi liệu có thể sống trong một thùng rác được không.

Chiếc thùng rác rộng chừng một mét, dài 2,5 mét, được Marshall tự thiết kế lại. Bên ngoài sơn đen bóng, bên trong có tầng gác nhỏ với đệm cuộn, bồn rửa mini và mái che kiên cố.

Marshall duy trì cuộc sống tối giản hết mức. Anh không có nước máy, phải dùng ống dẫn từ nhà hàng xóm, trả 100 bảng mỗi năm. Điện lấy từ máy phát chung, đủ cho tủ lạnh mini, bếp điện, máy sưởi và quạt. Nhà vệ sinh di động đặt bên ngoài. Internet phát từ điện thoại.

Thi thoảng có người vô gia cư tìm đến trú tạm, nhưng Marshall nói "đa phần đều ôn hòa".

Dù phải chịu tiếng ồn xe cộ và thiếu hệ thống thoát nước, anh chấp nhận mọi bất tiện để đổi lại tự do tài chính. "Nghĩ đến việc phải trả 3.000 bảng mỗi tháng cho một phòng trọ khiến tôi thấy không hấp dẫn chút nào", Marshall nói.

Chiều ngang ngôi nhà thùng rác của Marshall chỉ rộng một mét. Ảnh: Metro

Ban đầu Marshall dự định sống một năm, nhưng lâu dần anh đã thích nghi quyết nên ở lại lâu dài. Mẹ và bạn gái đều từng ghé thăm, khiến ngôi nhà "thùng rác" càng trở nên khác biệt.

"Tôi hy vọng có thể tiết kiệm đủ để xây một ngôi nhà nhỏ", anh nói.

Bảo Nhiên (Theo Metro)