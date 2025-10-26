Sông Town thuộc Caraworld đoạt giải dự án nhà ở ven biển xuất sắc

Phân khu Sông Town thuộc đô thị biển CaraWorld được vinh danh ở hạng mục "Best Coastal Housing Development - Dự án nhà ở ven biển xuất sắc nhất" tại Vietnam Property Awards 2025, ngày 24/10.

Lễ trao giải danh giá Vietnam Property Awards 2025 do Guru Property tổ chức, diễn ra tại TP HCM. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các dự án bất động sản có quy hoạch, thiết kế và vận hành nổi bật. Trong số hàng chục ứng viên, Sông Town được đánh giá cao nhờ mô hình nhà phố nghỉ dưỡng tích hợp, pháp lý sở hữu lâu dài và hệ tiện ích sống chuẩn resort - những yếu tố ngày càng được quan tâm trong xu hướng phát triển bất động sản ven biển.

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Võ Thị Cao Ly, Phó tổng giám đốc KN Cam Ranh - chủ đầu tư dự án cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực kiến tạo mô hình "home resort" kết hợp giữa không gian sống ven biển và trải nghiệm nghỉ dưỡng. "Sông Town hội tụ pháp lý sở hữu lâu dài và 38 tiện ích chuẩn resort, nằm trong lòng siêu đô thị CaraWorld Cam Ranh", bà Ly nói.

Bà Võ Thị Cao Ly, Phó tổng giám đốc KN Cam Ranh, chủ đầu tư dự án Sông Town, nhận giải từ BTC Vietnam Property Awards 2025. Ảnh: KN Cam Ranh

Tọa lạc tại Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa), Sông Town là một trong những phân khu có thiết kế nổi bật của CaraWorld. Khu nhà phố được chia thành ba tiểu khu, lấy cảm hứng từ ba phong cách kiến trúc Ma Rốc, Hy Lạp và Ả Rập. Phía sau mỗi căn là dòng sông lười dài 423 m, vừa tạo khoảng lùi riêng tư, vừa mang dấu ấn cảnh quan đậm chất nghỉ dưỡng.

Không gian sống được định hướng theo phong cách "slow living", khuyến khích cư dân tận hưởng cuộc sống thong thả và cân bằng. Tại đây, việc ngồi thư giãn bên sân sau, bơi lội hay thả mình trên phao sẽ trở thành trải nghiệm thường ngày.

Sông Town tạo dấu ấn cho dự án. Ảnh phối cảnh: KN Cam Ranh

Mỗi căn nhà phố tại Sông Town đều có hồ bơi và bãi đỗ xe riêng - điểm khác biệt so với nhiều dự án ven biển khác. Thiết kế này giúp nâng cao chất lượng sống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác lưu trú, cho thuê theo mô hình biệt thự nghỉ dưỡng. Từ trục đường chính Đại lộ Hồng Ngọc, cư dân có thể kết nối nhanh đến bãi biển Bãi Dài và hệ tiện ích toàn khu.

Sông Town thừa hưởng lợi thế khi nằm trong lòng CaraWorld - đại đô thị biển gần 800 ha do KN Cam Ranh phát triển. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, tích hợp lưu trú, thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng. CaraWorld hướng đến xây dựng một cộng đồng sinh sống lâu dài bên biển, với hạ tầng và dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu ở thực.

Cư dân Sông Town được sử dụng 38 tiện ích quy mô lớn, gồm công viên ven biển, quảng trường, trung tâm thương mại, trường học, khu thể thao và bến du thuyền quốc tế đang được triển khai. Hệ sinh thái "all-in-one" giúp gia tăng trải nghiệm sống và mở rộng giá trị đầu tư dài hạn.

Khách hàng tham quan nhà mẫu Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Dự án còn hưởng lợi từ hạ tầng giao thông hoàn thiện. Tuyến đường Ngọc Trai, trục chính vừa khánh thành đầu tháng 10, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Sông Town đến sân bay quốc tế Cam Ranh xuống còn chưa đầy 5 phút, tăng khả năng tiếp cận khách du lịch và nhà đầu tư.

Chủ đầu tư CaraWorld khánh thành đường Ngọc Trai kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Cam Ranh vào đầu tháng 10. Ảnh: KN Cam Ranh

Ngoài giá trị an cư, Sông Town còn phù hợp cho mục đích đầu tư, khai thác lưu trú. Các căn nhà phố có diện tích rộng, bàn giao hoàn thiện nội thất và có thể chuyển đổi linh hoạt thành homestay hoặc căn hộ dịch vụ, đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng nhóm, gia đình đang tăng mạnh.

Nhờ pháp lý sở hữu lâu dài và nguồn cung hạn chế, tiềm năng tăng giá tại Sông Town được đánh giá tích cực. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bất động sản biển có sở hữu lâu dài tại các địa phương phát triển du lịch có thể tăng trung bình 8–10% mỗi năm.

Cũng tại lễ trao giải, đô thị CaraWorld Cam Ranh được vinh danh ở hạng mục "Best Coastal Mega Township Development" (Đại đô thị biển xuất sắc nhất). Việc đồng thời nhận hai giải thưởng là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch, chất lượng phát triển và tiềm năng bền vững của CaraWorld cùng Sông Town.

Thái Anh