Sông Town hưởng lợi thế hạ tầng, vận hành tại CaraWorld Cam Ranh

Nhà phố Sông Town nằm trong đại đô thị CaraWorld, hưởng lợi thế kép từ hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, hệ tiện ích vận hành đồng bộ, dòng khách du lịch lớn.

Theo KN Cam Ranh, khi dòng tiền đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm có khả năng khai thác thực và pháp lý sở hữu lâu dài, Sông Town - phân khu nhà phố thuộc đại đô thị biển CaraWorld Cam Ranh, đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Dự án hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn, khai thác ổn định trong bối cảnh bất động sản ven biển bước vào giai đoạn chọn lọc.

Sông Town có vị trí trung tâm trong tổng thể CaraWorld, được quy hoạch đồng bộ về thiết kế, tiện ích và hạ tầng. Phân khu này đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, đầu tư và khai thác thương mại, nhờ chính sách tài chính linh hoạt, khả năng gia tăng giá trị theo tiến trình phát triển chung của khu vực ven biển miền Trung.

Phối cảnh phân khu Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Tọa lạc liền kề trục đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông ven biển kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Cam Ranh, phân khu tiếp giáp quảng trường biển quy mô khoảng 12 ha. Khu vực này được định hướng trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện ngoài trời và chương trình giải trí, tạo dòng khách du lịch ổn định trong tương lai. Lợi thế vị trí giúp phân khu nằm gần các tâm điểm sinh hoạt và khai thác thương mại của toàn dự án.

Theo kế hoạch phát triển, thời điểm bàn giao sản phẩm Sông Town vào năm 2026 cũng trùng với giai đoạn vận hành của tổ hợp các đại tiện ích như công viên nước Cara Water Park, phố lễ hội, tuyến phố ẩm thực và khu phố thương mại. Các chuyên gia đánh giá, khi các mảnh ghép này đi vào hoạt động đồng bộ, giá trị bất động sản tại đây được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới, tương tự các đô thị biển như Hồ Tràm, Nha Trang hay Phú Quốc trong giai đoạn từ 2016 - 2020.

Ở giai đoạn hiện tại, mức giá nhà phố ba tầng hoàn thiện ngoại thất tại Sông Town khoảng 83 triệu đồng mỗi m2, được đánh giá là phù hợp với bối cảnh tiền vận hành của toàn khu. Với tiến độ hạ tầng rõ ràng, quy hoạch tổng thể đồng bộ và lượng khách du lịch đến Cam Ranh duy trì đà tăng trưởng, dư địa gia tăng giá trị trong trung, dài hạn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Phối cảnh nhà phố Sông Town với hạ tầng được quy hoạch bài bản. Ảnh: KN Cam Ranh

Chủ đầu tư cho biết thêm, ngoài giá trị gia tăng tài sản, Sông Town còn là sản phẩm phù hợp cho nhà đầu tư muốn tối ưu hóa dòng tiền nhờ phương án tài chính nhẹ vốn. Với chỉ 30% vốn tự có ban đầu, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường ngay trong thời điểm giá còn tốt và các yếu tố tăng trưởng trong tương lai đang dần hình thành rõ nét.

Bên cạnh đó, dòng tiền từ khai thác vận hành thực tế cũng là một trong những điểm cộng lớn giúp phân khu được giới đầu tư đánh giá cao. Sản phẩm nhà phố ba tầng tại đây có thể vận hành linh hoạt theo nhiều mô hình như cho thuê mặt bằng kinh doanh, cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, mini hotel hoặc homestay. Với thiết kế tối ưu diện tích sử dụng từ 180 đến 200 m2, doanh thu khai thác dịch vụ được kỳ vọng đạt khoảng 500-600 triệu đồng mỗi năm, con số hợp lý dựa trên bài toán vận hành thực tế từ các mô hình tương tự đã thành công tại nhiều điểm du lịch biển.

Phối cảnh nhà phố biển có dòng sông lười ngay nhà tại tiểu khu Hy Lạp. Ảnh: KN Cam Ranh

Chủ đầu tư ước tính, doanh thu có thể đến từ việc cho thuê mặt bằng tầng trệt (15-20 triệu đồng một tháng), kết hợp cho thuê lưu trú tầng trên (20-30 triệu đồng mỗi tháng). Ngoài ra các dịp cao điểm lễ Tết, mùa du lịch cao điểm có thể nâng công suất khai thác lên gấp 1,5 đến hai lần. Điều này đặc biệt khả thi khi Sông Town nằm liền kề các tâm điểm hút khách của CaraWorld, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 5 phút di chuyển.

Điểm nhấn khác là yếu tố pháp lý, nhà phố tại Sông Town được cấp quyền sở hữu lâu dài, giúp nhà đầu tư an tâm trong việc tích lũy tài sản, chuyển nhượng linh hoạt hoặc để lại cho thế hệ sau. Với vị trí trung tâm, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và hệ sinh thái giải trí - nghỉ dưỡng đang hình thành, phân khu mang đến lựa chọn đầu tư có cơ sở rõ ràng, được xem là điểm sáng trong tổng thể CaraWorld Cam Ranh.

Hoàng Đan