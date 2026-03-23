Mệt mỏi vì bạn trai hát mọi lúc mọi nơi

Tôi là con gái và đang sống chung với người yêu. Trước khi dọn về ở chung, tôi nghĩ chỉ cần hai đứa hợp nhau, thương nhau là đủ. Nhưng đến khi sống cùng rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất khó nói. Người yêu tôi cực kỳ thích hát. Không phải thỉnh thoảng hát cho vui, mà là hát gần như mọi lúc mọi nơi. Sáng ngủ dậy hát, ăn xong hát, đang làm việc hát, đi tắm cũng hát,... cứ rảnh là hát. Thật sự phải ở chung mới hiểu được cảm giác đó mệt đến mức nào.

Nếu anh hát hay, có lẽ tôi còn dễ chịu. Nhưng vấn đề là anh hát không có kỹ thuật, lại rất thích những bài cao vút. Điều đáng nói là anh không chỉ hát cho vui, mà còn quay video rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Ngày nào anh cũng thu âm, quay clip, chỉnh sửa rồi đăng, như một thói quen không thể bỏ. Có hôm anh hát đi hát lại một đoạn chỉ để quay cho vừa ý, khiến không gian trong nhà lúc nào cũng ồn ào.

Tôi từng góp ý nhẹ nhàng rằng anh có thể hát ít lại hoặc chọn thời điểm phù hợp hơn (khi tôi không có nhà). Nhưng mỗi lần góp ý, anh lại giận dỗi, buồn bực rồi ngồi ngâm nga cho đỡ phải nói chuyện với tôi. Chuyện này lặp lại rất nhiều lần, đến mức tôi không nhớ nổi đã xảy ra bao nhiêu lần nữa.

Cuối cùng vừa rồi là đỉnh điểm. Anh ngồi hát và quay video từ khoảng 11 giờ trưa đến gần 5 giờ rưỡi chiều, gần như không dừng, chỉ để đăng lên mạng xã hội. Tôi nghe mà thực sự mệt mỏi. Đến lúc nghỉ, anh lại than thở rằng video không được nhiều người xem và chia sẻ, không viral rồi bắt tôi vào nghe và chia sẻ.

Tôi hiểu ai cũng có sở thích riêng và việc ca hát hay đăng video có thể là cách anh giải tỏa stress hoặc theo đuổi đam mê. Nhưng sống chung mà ngày nào cũng như vậy thật sự rất khó chịu. Tôi bắt đầu cảm thấy không gian riêng của mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi không biết mình có đang quá khó tính không?

Xuân Linh