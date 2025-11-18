Lo lắng khi phát hiện con trai học năm thứ ba đại học sống thử

Tôi không phản đối các cháu yêu nhau, chỉ muốn tách hai đứa không sống chung thôi.

Gia đình tôi ở thành phố tỉnh, con trai đang trọ học năm thứ ba tại trường đại học lớn ở Hà Nội. Các con tôi được thầy cô và nhiều người khen ngoan, học lực khá. Gia đình tôi cơ bản đầy đủ. Con thường xuyên gọi video về mỗi tuần, vợ chồng tôi bận rộn, chỉ ra thăm con một hai lần mỗi năm.

Cuối tuần trước, tôi và em trai có việc đi qua Hà Nội. Công việc xong sớm nên khi về bất ngờ ghé qua phòng trọ của con thì biết con đã sống chung với bạn gái từ lúc nghỉ hè đến giờ. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự, cởi mở hỏi thăm cháu gái và chưa đưa ra ý kiến trực tiếp nào với các cháu. Cháu gái là sinh viên năm thứ hai cùng trường con, quê cách nhà tôi 150 km, gia đình cũng cơ bản, giao tiếp lễ phép, hình thức ưa nhìn.

Tôi không phản đối các cháu yêu nhau, chỉ muốn tách hai đứa không sống chung thôi. Tôi vừa nghĩ cho con trai, vừa nghĩ cho cháu gái. Tôi tính sẽ nói chuyện nhắc con quan hệ an toàn, đối xử tử tế với bạn gái, tránh làm tổn thương lẫn nhau; dạy lại các con về nghiệp, nhân quả, đạo lý để các cháu nâng cao ý thức, sửa lỗi sai, biết chừng mực.

Từ hôm đó, tôi có rất nhiều tâm sự ngổn ngang: liệu con tôi có làm điều sai trái nào khác mà tôi không biết nữa không? Có phải tôi đã quá chủ quan, thiếu sót trong việc giáo dục, quan tâm đến con? Mong nhận được chia sẻ góp ý từ mọi người. Xin cảm ơn.

