Sống thiền cùng em nhé

Em qua tuổi 27 ít hôm, ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cân đối, cao 1,63 m, nặng 49 kg, ăn chay trường, yêu thiên nhiên, cây cỏ, động vật.

Em hướng Phật giáo, tôn trọng và không phát xét các tôn giáo khác.

Công việc: Từng có thời gian tư vấn pháp lý cho người nước ngoài tại Sài Gòn, đang làm trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội.

Quan điểm sống: Tự do là một trạng thái của tâm trí. Slogan yêu thích: "Your vibe attracts your tribe" - những năng lượng cùng tần số sẽ thu hút nhau. Vì vậy em luôn hình thành suy nghĩ tích cực bởi mình nghĩ thế nào, nó là thế ấy. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do, thuận theo tự nhiên mà sống. Nếu đó là duyên thì ta trân trọng, nếu đó là nghiệp thì cũng không sao, chắc chắn sẽ học được bài học nào đó và vạn vật vô thường nên nếu ta ý thức được có "nghiệp" thì sẽ sớm qua thôi.

Sở thích: yêu thích thiền định (trừ những lúc quá bận, gần như là thói quen không thể thiếu trong ngày), chủ đề tâm linh, đọc sách, chụp ảnh, leo núi, âm nhạc.

Ngoài ra, em quan tâm tới dinh dưỡng, sức khỏe và y học toàn diện. Nhiều năm nay, em không dùng một viên thuốc Tây nào. Nếu không may mắc cúm mùa đều để cơ thể tự chữa lành, thiền định và sử dụng bài thuốc từ mẹ thiên nhiên. Em không phải típ người phụ thuộc vào bác sĩ và chủ động tìm hiểu về cách phòng ngừa bệnh tật, cây cỏ thảo dược quý mỗi khi có thời gian, có sức khỏe là có tất cả.

Cần tìm anh:

- Anh ăn chay nhé, yêu thích thiền và thiên nhiên, động vật.

- Có tư duy cầu tiến và cởi mở, biết lắng nghe.

- Em không rõ định nghĩa đẹp trai, sáng sủa của mọi người thế nào. Đối với em, những người có tâm hồn đẹp ắt sinh tướng đẹp và em cần tìm chàng trai như thế.

- Em luôn ấn tượng với chàng trai có khiếu hài hước.

- Còn điều nữa là anh cao bằng hoặc hơn em và đừng nhiều tuổi hơn em quá nhé, trong khoảng dưới mười tuổi chênh lệch là được.

Em tin vạn vật trong vũ trụ đều ở thể năng lượng và có sự kết nối với nhau. Một khi chúng ta hòa làm một, cùng mong ước tìm được người bạn đời phù hợp thì sẽ gặp được nhau. Nếu anh cảm thấy đồng điệu quan điểm, hướng ăn lành sống thiền, hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé.

