Sống sót sau 54 giờ rơi xuống giếng

Trung QuốcĐang dạo trong rừng, bà Qin bất ngờ trượt chân xuống giếng hoang, mắc kẹt 54 giờ giữa lạnh giá, rắn rết bò quanh người.

"May tôi biết bơi, cố ngoi đầu khỏi mặt nước", người phụ nữ 48 tuổi ở Tuyền Châu kể. Trong bóng tối, bà bám chặt thành giếng, chèn vài viên đá dưới chân để giữ cơ thể nổi.

Bà Qin bám trụ dưới giếng từ sáng 13/9 đến chiều 15/9, ở giếng hoang tại Tuyền Châu, Phúc Kiến. Ảnh: QQ

Điều khủng khiếp nhất là khi nhiều con rắn bò lên người. "Tôi không dám cử động, bị cắn cũng không phản ứng. Đói khát thì uống nước giếng", bà nhớ lại.

Tay và cổ bà bị rắn cắn, trên người nổi nhiều mụn mủ do muỗi và côn trùng đốt, nước giếng lạnh buốt. Nhiều lần bà tuyệt vọng, muốn buông xuôi. Nhưng nghĩ đến cha mẹ già 80 tuổi, con gái vừa vào đại học bà lại cố gắng.

Nghe tin mẹ mất tích, con trai bà đang công tác ở Thâm Quyến, lập tức trở về cùng cha tìm kiếm. Hai cha con lục soát 6 lần trong hai ngày nhưng không có kết quả.

Sáng 15/9, đội cứu hộ Lam Thiên nhận được điện thoại cầu cứu. Đội trưởng Du Xiaohang huy động 10 người cùng công nhân nhà máy nơi bà Qin làm việc tìm kiếm. Đến 13h45, họ nghe thấy tiếng rên yếu ớt. Vạch cỏ, họ sửng sốt thấy một miệng giếng.

"Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người bà Qin chìm đến cổ trong nước, hai tay trắng bệch vẫn bám chặt thành giếng, toàn thân phủ đầy bùn đất", ông Du kể.

Bà Qin được cứu hộ đưa lên. Ảnh: QQ

Phó đội trưởng Wu Jiake lập tức xuống giếng. "Vừa tiếp cận, tôi cố định bà vào người mình và trấn an: 'Chị an toàn rồi'. Nghe xong, bà gục hẳn vào tôi", ông nói. Sau khi được đưa lên, bà kiệt sức ngất lịm.

"Tôi ở dưới giếng mới 40 phút đã run lẩy bẩy vì lạnh. Bà ấy sống sót được thật là kỳ tích", Wu chia sẻ.

Tại Bệnh viện số 1 Tuyền Châu, bác sĩ Lin Xianzhuan cho biết bệnh nhân bị gãy xương sườn hai bên, tràn khí màng phổi nhẹ, nhiều vết muỗi đốt và vết rắn cắn nhưng không độc. Hiện sức khỏe đã ổn định, dự kiến vài ngày tới có thể xuất viện.

Bảo Nhiên (Theo QQ)