Sống riêng để cứu hôn nhân

AnhĐã kết hôn 20 năm nhưng vợ chồng Mikala chọn sống ở hai ngôi nhà cách nhau 15 phút lái xe để tránh cãi vã và cứu cuộc hôn nhân bên bờ vực.

Tại làng Oundle, North Northamptonshire, Mikala (52 tuổi) và chồng Antony (56 tuổi) đang duy trì một cuộc sống "lý tưởng": Hai người vẫn là vợ chồng nhưng không ai làm phiền ai.

Hai năm qua, họ hiếm khi ngủ cùng nhau, ngoại trừ dịp Giáng sinh hay sinh nhật con trai. Antony sống tại ngôi nhà cũ của gia đình, trong khi Mikala cùng con trai 16 tuổi chuyển đến một căn nhà khác cách đó vài dặm. Quyết định này không phải bước đệm để ly hôn, mà là cách họ chọn để tiếp tục yêu thương nhau.

Hôn nhân của họ từng chạm đáy vào năm 2022. Khi đó, con riêng của Antony chuyển về sống cùng, trong khi con chung của hai người còn nhỏ. Mikala chịu áp lực vừa làm việc, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa hỗ trợ con riêng của chồng thi trung học. Cộng thêm gánh nặng tài chính sau đại dịch và sức khỏe Antony suy giảm, không khí trong nhà luôn căng thẳng. "Chúng tôi chạm đến điểm vỡ nhưng thâm tâm đều biết mình không muốn chia tay", Antony nhớ lại.

Mikala và Antony ở làng Oundle, North Northamptonshire, Anh. Ảnh: Daily Mail

Năm 2023, Mikala đề xuất giải pháp sống riêng. Antony ở lại lo chi phí và bảo trì căn nhà cũ, còn Mikala dùng tiền riêng mua nhà mới gần đó và chi trả học phí cho con. Ban đầu, người chồng 56 tuổi bị sốc, cho rằng đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ. Nhưng Mikala trấn an chồng rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai bình tâm để trở thành phiên bản tốt hơn.

Sự thay đổi đã đem lại hiệu quả bất ngờ. Thay vì những cuộc tranh cãi vụn vặt về việc ai dọn nhà, ai rửa bát, giờ đây họ có không gian để tự do theo đuổi sở thích cá nhân. Antony thoải mái với niềm đam mê xe môtô và giữ căn bếp gọn gàng theo ý mình. Ở nhà mới, Mikala sơn toilet màu hồng neon - thứ mà chồng cô cực ghét - và dành thời gian tập yoga sau giờ làm.

Mô hình này được gọi là LAT (Living Apart Together) - những cặp đôi cam kết gắn bó lâu dài nhưng chọn sống tách biệt. Lối sống này ngày càng phổ biến, phản ánh thay đổi quan niệm về mối quan hệ lâu dài.

Ở châu Âu, khảo sát Generations and Gender Study (GGS) cho thấy 8-10% người lớn ở các nước công nghiệp phương Tây như Pháp, Đức, Hà Lan đang trong quan hệ LAT, cao hơn Đông Âu khoảng 5%.

Ở Anh, nghiên cứu của Đại học UCL (2024) ghi nhận 10% cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi chọn LAT, trong đó 4% người trên 60 tuổi duy trì lối sống này để ưu tiên độc lập. Tại Australia, Khảo sát HILDA (2019) cho thấy 8% người lớn có đối tác sống riêng, 21% "người độc thân" thực chất là LAT.

Với nhà Dainter, lịch trình hẹn hò giờ đây lãng mạn như thuở mới yêu. Antony sang nhà vợ ăn tối vào thứ 3 và thứ 5, còn Mikala ghé thăm chồng sau giờ tập gym. Cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Họ cùng đi uống bia, gặp gỡ bạn bè mà không còn cảm giác nặng nề của nghĩa vụ.

"Mô hình này đã trả lại cuộc sống cho chúng tôi. Tôi thấy mình được giải phóng, không còn phải thỏa hiệp những chi tiết nhỏ nhặt nhưng dễ gây ức chế", Mikala nói.

Dù gia đình hai bên vẫn chưa hoàn toàn hiểu cách sắp xếp này, nhưng với Mikala, cô vẫn đang giữ đúng lời thề nguyện trong lễ cưới 20 năm trước: Yêu thương và không phản bội chồng, chỉ là theo một cách khác biệt.

Ngọc Ngân (Theo Daily Mail)