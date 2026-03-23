Sống ở nơi có công việc và môi trường tốt hay về quê để đỡ lo nhà cửa

Hôm nay tôi viết ra những trăn trở trong lòng, mong mọi người cho lời khuyên để có những quyết định đúng đắn. Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn phát triển, gia đình thuần nông. Bố mất lúc tôi còn là đứa bé 10 tuổi, mẹ lam lũ nuôi tôi ăn học, bắt tôi phải học hết đại học mặc dù nhà nghèo.

Mẹ rất thương tôi nhưng không được thông minh và khéo léo như người ta, đến xe đạp mẹ cũng không biết đi. Quanh năm mẹ chỉ làm ruộng vườn, tính tình thật thà quá mức. Mẹ không bao giờ định hướng cho tôi nên thế này hay thế kia. Cuộc sống đều do tôi tự học để khôn lên, chưa khi nào tôi hỏi ý kiến mẹ được điều gì vì hỏi mẹ cũng chỉ trả lời: "Không biết, tùy con".

Tôi có một chị gái, cách đây hai năm chị lấy chồng nên mẹ chỉ sống một mình ở quê. Tôi độc thân, đang làm việc tại Đồng Nai được 6 năm, một năm cố gắng về thăm mẹ hai lần. Vì con cái ở xa nên mẹ cũng buồn, không ai chăm sóc, mẹ trông già ốm trước tuổi. Hiện tại tôi làm quản lý cho một công ty Nhật tại Việt Nam, lương cơ bản đủ dùng và chu cấp cho mẹ, có ít tích lũy cho tương lai. Dịp tết nguyên đán về thăm mẹ, thấy mẹ già ốm đi nên bản thân rất buồn phiền, trở lại Đồng Nai đi làm mà cứ phân vân giữa hai việc:

Một: Bán nửa mảnh đất ở quê, đưa mẹ vào Đồng Nai sống cùng. Mẹ cũng bảo sẽ theo tôi đi, vào ở cùng tôi sẽ tiện chăm sóc và bên cạnh mẹ. Còn nửa mảnh đất để lại làm nơi thờ cúng ông bà và bố. Tôi thích công việc hiện tại và cuộc sống, thời tiết ở đây hơn ở quê.

Hai: Bỏ công việc đang làm để về quê hương tìm việc khác. Quê tôi thời tiết khắc nghiệt, mùa hè gió lào, mùa đông rét buốt, công việc rất khó tìm. Về làm việc gần nhà tôi sẽ không cần lo nghĩ chuyện đất đai, nhà cửa.

Mong các độc giả cho tôi lời khuyên chân thành.

Văn Thanh