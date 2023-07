'Sống như bông pháo hoa' - sách về hành trình tìm lẽ sống

Cuốn "Sống như bông pháo hoa" của tác giả Ruby Nguyen đi tìm lời đáp cho câu hỏi: "Thứ quý giá nhất của đời người là gì?".

Tối 2/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nữ diễn giả Ruby Nguyen tổ chức đêm nhạc ra mắt cuốn sách đầu tay. Chương trình diễn ra dưới hình thức đan xen giữa kể chuyện và âm nhạc với sự góp mặt của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books, cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức...

Tác giả Ruby Nguyen và MC Lê Anh tái hiện một phần nội dung cuốn sách bằng những đoạn hội thoại trong buổi lễ ra mắt. Ảnh: Cảnh Quân

Sống như bông pháo hoa là những cuộc trò chuyện bên bàn trà của hai nhân vật Trà sư và Cô giáo dựa vào những câu chuyện tác giả được kể khi trở về Việt Nam sau nhiều năm sống tại châu Âu.

Sách gồm 12 chương: Tiếng gọi, Niềm tin, Can đảm, Chân thật, Chí nguyện, Tĩnh lặng, Bao dung, Cống hiến, Tình yêu, Tự do, Trắc ẩn, Câu trả lời. Ở mỗi chương, Ruby Nguyen đặt ra những câu hỏi: Cô đơn có phải là điều đáng sợ nhất hay không? Tôi đang làm gì với cuộc đời của chính mình? Phải làm gì khi luôn gặp thị phi? Mình có thực sự yêu công việc hiện tại không? Tự do đích thực là gì? Liệu trên đời có tình yêu vĩnh cửu hay không? Cuộc sống của chúng ta có mục đích hay không?

Trong lời mở đầu tác phẩm, Ruby nhắc tới cây thông. Cô viết: "Thông là loài cây đặc biệt, chúng có thể mọc cao tới vài chục mét chỉ với một thân khẳng khiu. Gió bão không dễ gì quật ngã được những cây thông tưởng như mảnh khảnh. Thông là một loại cây không đứng một mình, chúng mọc thành từng rừng, từng cụm. Chính vì chúng đứng cùng nhau nên chúng che chắn gió bão cho nhau".

Tại lễ ra mắt sách, tác giả cho biết khi nhìn rừng thông, cô nghĩ tới con người. Cô viết sách cho những ai đang cô đơn và loay hoay, để cuộc đời bớt đi những "cây thông đơn độc".

"Khi về Việt Nam, tôi nhận ra có một hành trình quý giá mà con người cần đặt chân lên, đó là trở về với chính mình, để học cách lắng nghe tiếng nói bên trong. Tôi viết cuốn sách bằng tất cả trăn trở, trải nghiệm của bản thân", Ruby Nguyen nói.

Thông qua Sống như bông pháo hoa, tác giả mong muốn con người sống chân thật, can đảm, tin tưởng, bao dung, cống hiến với một chí nguyện hướng thiện, để không hoài phí sự sống và khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa.

Ruby Nguyen cùng cuốn sách được phát hành cuối tháng 6, dài 304 trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ruby Nguyen tên thật là Lê Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1986), là một nhà giáo dục, diễn giả. Cô đoạt giải "Diễn giả truyền cảm hứng xuất sắc" năm 2019 của Speak Up Challenge. Ruby Nguyen tốt nghiệp chương trình Lưỡng quốc cử nhân của Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc), thạc sĩ Quản trị nhân lực tại Đại học Birmingham (Anh).

Cảnh Quân