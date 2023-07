Sóng nhiệt châu Âu khiến du khách khốn đốn

Nhiệt độ tăng cao ở châu Âu khiến nhiều du khách phải hủy kế hoạch du lịch hoặc điều chỉnh hành trình.

Đối mặt với dự báo thời tiết liên tục đạt mức 40 độ C hoặc vượt quá trong những ngày kế tiếp tại nhiều điểm đến ở châu Âu, một du khách 61 tuổi đến từ London, Anh, cho biết đã "ở trên tàu du lịch suốt thời gian đi vòng quanh Địa Trung Hải". Trước đó, nữ du khách cùng con trai đã mua tour định ghé thăm nhiều điểm đến ở châu Âu trước khi con học đại học. Nhưng thời tiết nắng nóng khiến họ hủy kế hoạch ghé thăm các thành phố khi tàu cập cảng.

"Quá nóng để làm bất kỳ điều gì", người phụ nữ nói.

Một khách du lịch đứng dưới vòi phun nước để làm dịu cái nóng tại Hy Lạp. Ảnh: AP

Paola Deitan, 29 tuổi đến từ hạt Wiltshire, Anh, nói đã lên kế hoạch đến Hy Lạp cùng người bạn thân nhất, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Họ sẽ đến nơi có khí hậu ôn hòa hơn như Barcelona, Tây Ban Nha. "Tôi lo lắng cho sức khỏe của mình và không muốn xảy ra chuyện khi đi nghỉ", Deitan giải thích lý do hủy chuyến đến Hy Lạp.

Thành cổ Acropolis, điểm hút khách du lịch hàng đầu ở thủ đô Athens, đóng cửa ba ngày liên tiếp kể từ 15/7 vào những khung giờ nắng nóng nhất. Một số công viên ở thủ đô cũng áp dụng biện pháp tương tự. Bộ Văn hóa nước này cho biết việc đóng cửa từ giữa trưa đến đầu giờ tối tại Acropolis nhằm "bảo vệ công dân và du khách" khi nước này đối mặt với đợt nắng nóng "chưa từng có".

"Trời quá nóng để ra ngoài vào ban ngày, trừ khi ở bãi biển. Hầu hết cả ngày chúng tôi phải ở trong phòng", Justine Rush, 53 tuổi, đang ở Corfu, Hy Lạp, cùng chồng con cho biết. Cũng vì thời tiết nắng nóng, gia đình họ phải hủy kế hoạch đến tham quan thị trấn gần đó trong ngày.

Cuối tuần qua, sóng nhiệt hoành hành khắp thế giới, đe dọa phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ, làm rõ nét hơn về tình trạng nóng lên toàn cầu. Dự báo về nắng nóng lịch sử bao trùm không chỉ châu Âu mà còn lan sang châu Á, Mỹ.

Một tình nguyện viên của dịch vụ y tế khẩn cấp tại Hy Lạp đưa nước miễn phí cho khách đến thăm thành cổ Acropolis hôm 14/7. Ảnh: Reuters

Tại Italy, người dân được khuyến cáo "chuẩn bị cho đợt nắng nóng gay gắt nhất mùa hè và cũng là một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mọi thời đại". Bộ Y tế nước này đã đưa ra cảnh báo đỏ với 16 thành phố, trong đó có các điểm du lịch nổi tiếng như Rome, Bologna và Florence. Hôm nay, nhiệt độ tại Rome có thể lên đến 40 độ C và tăng thêm 2-3 độ vào ngày mai, phá vỡ kỷ lục 40,5 độ C thiết lập tháng 8/2007. Sicily và Sardinia có thể hứng chịu nhiệt độ lên đến 48 độ C - mức cao nhất từng ghi nhận ở châu lục, theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Cơ quan Khí tượng Italy đã đặt tên cho đợt nắng nóng hiện tại là Cerberus, con quái vật canh giữ cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và Đức cũng đang gánh nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè năm nay khi nhiệt độ mỗi chiều trong tuần cao hơn mức trung bình trong lịch sử. Tại Tây Ban Nha, những người trông coi vườn thú ở Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, nghĩ ra cách giúp những con vật hạ nhiệt giữa cái nóng quá mức trong tuần trước. Gấu được cho ăn kem que dưa hấu, hải cẩu ăn cá mòi đông lạnh và sư tử ăn ngấu nghiến các thùng thịt đã được ướp đá.

Anh Minh (Theo Guardian, AP)