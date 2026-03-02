Vợ muốn rời biệt thự nhà tôi để ra ngoài thuê trọ

Ở chung không tránh khỏi xích mích, tôi xem đó là chuyện thường, vài ngày mọi người sẽ quên hết, vợ lại cảm thấy không hạnh phúc.

Vợ chồng tôi đều hơn 30 tuổi, có con nhỏ sắp thôi nôi. Từ lúc sinh con, vợ bỏ hẳn công việc văn phòng, chỉ ở nhà chăm con. Tôi đi làm công ty, thu nhập 12 triệu đồng. Chúng tôi sống cùng cha mẹ và gia đình anh trai trong căn biệt thự ở thành phố Vũng Tàu, dù nhà đông người nhưng ai cũng có phòng riêng. Hàng tháng chúng tôi không cần trả tiền trọ, chi tiêu trong nhà đã có cha mẹ tôi chi trả toàn bộ, ông bà là công chức về hưu nên cũng giúp chăm cháu.

Ở chung không tránh khỏi xích mích, tôi xem đó là chuyện thường tình, vài ngày trôi qua mọi người sẽ quên hết thôi. Vợ lại cảm thấy không hạnh phúc, muốn mang con ra ở trọ. Cô ấy nói nếu lương của tôi không đủ chi tiêu thì sẽ cai sữa cho con rồi gửi con đi nhà trẻ và tìm việc làm. Tôi thương con còn nhỏ yếu ớt, muốn vợ ở nhà chăm con thêm vài năm. Cha mẹ tôi cũng rất thương cháu. Tôi phải làm sao để khuyên vợ chấp nhận cuộc sống bình yên này, để vợ hiểu rằng mâu thuẫn trong gia đình phải học cách hòa giải chứ không phải trốn chạy?

