Sóng lớn tràn bờ sông Hàn, làm hư hại vỉa hè

Đà NẵngTừng đợt sóng cao 4-6 m đánh vào bờ sông Hàn, đoạn đường Như Nguyệt dưới chân cầu Thuận Phước, nước tràn lên đường, làm bong tróc vỉa hè.

Trưa 21/10, tâm bão Fengshen còn cách Đà Nẵng khoảng 450 km, song sóng biển đã dâng cao. Tại khu vực chân cầu Thuận Phước (đường Như Nguyệt, phường Hải Châu), nơi cửa sông Hàn đổ ra biển, sóng lớn liên tục đánh vào chân cầu và cả đoạn vỉa hè dài khoảng 200 m.

Sóng lớn tràn bờ sông Hàn, xé toang vỉa hè chân cầu Thuận Phước Sóng đánh vào vỉa hè đường Như Nguyệt, trưa 21/10. Video: Nguyễn Đông

Cứ khoảng 1-2 phút, từng đợt sóng ngoài cửa sông Hàn lại ồ ạt đánh vào vỉa hè, tạo cột nước tung cao khoảng 4-6 m. Nước tràn xuống đường Như Nguyệt, gây ngập khoảng 0,4 m, dài hơn 100 m.

Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của bão Fengshen, từ ngày 21 đến 23/10, khu vực nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi độ cao sóng tăng dần lên 3-5 m. Đường Như Nguyệt bị ảnh hưởng đầu tiên ở Đà Nẵng do nằm ở vị trí cửa sông, nền thấp và dễ bị tác động bởi sóng lớn. Khu vực này không có dân cư, ít phương tiện qua lại.

Do sóng đánh liên tiếp, vỉa hè bắt đầu bong tróc từng mảng. Ngoài ra, khu vực này đang có dự án khắc phục ảnh hưởng của mưa bão, triều cường và sóng biển với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Dự án đang thi công, nay gặp sóng đánh, làm hư hại nhiều mảng bêtông.

Đoạn giữa đường Như Nguyệt cũng ghi nhận những cột sóng cao khi đánh vào bờ, vỉa hè bắt đầu bong tróc. Ảnh: Nguyễn Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay, tâm bão Fengshen trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/h. Dự báo chiều mai, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 145 km, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, gió đông và hiệu ứng địa hình, từ trưa mai đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Lượng mưa Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-400 mm, có nơi hơn 500 mm. Nam Quảng Trị, TP Huế và Đà Nẵng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 900 mm.

Nguyễn Đông