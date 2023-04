Sống khổ vì nước sinh hoạt ô nhiễm

Hà NộiNước sinh hoạt của hơn 1.700 hộ dân thuộc 5 tòa nhà của khu chung cư Xuân Mai Complex bị ô nhiễm nghiêm trọng trong gần một tháng qua.

Theo phản ánh của cư dân, từ ngày 20/3 nước sinh hoạt của cụm nhà HH2 (gồm các tòa nhà F, G, H, K, L của chung cư Xuân Mai Complex ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) có dấu hiệu vẩn đục, lắng cặn. Một số hộ dân đã lấy vải sạch, bông y tế để bọc đầu vòi nước thử nghiệm. Sau vài phút xả nước, miếng vải, bông chuyển màu đen, nhiều cặn bẩn.

Hình ảnh nước có màu đục, xuất hiện các vết bẩn đen trên miếng vải bịt đầu vòi nước được người dân tại chung cư Xuân Mai Complex ghi lại vào giữa tháng 4/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tượng này được phản ánh lên Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà để kiểm tra, ghi nhận thực trạng và liên hệ với bên cấp nước để có phương án giải quyết.

Ban quản trị chung cư đã chủ động làm xét nghiệm chất lượng nước độc lập tại các hộ phản ánh. Kết quả cho thấy các chỉ số mangan, nitrat, nitrit (hóa chất độc hại có thể gây tổn thương nội tạng, ngộ độc) vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 đến 9 lần.

Chị Nguyễn Thị Mai, 28 tuổi, cư dân ở tòa L, cho biết hôm 21/3 đã thử dùng vải bọc đầu vòi nước để lọc và phát hiện miếng vải đen sì sau vài phút. Chị lập tức đưa con gái hai tuổi về quê với ông bà bởi da đứa trẻ nhạy cảm, dễ mẩn ngứa. Để khắc phục tạm thời, Mai bịt chặt các vòi nước tại bồn rửa bát, nhà tắm nhằm lọc cặn, lấy nước rửa và vệ sinh. Nước để nấu ăn, tắm rửa chị lấy từ máy lọc lắp đặt trong tủ bếp.

Lo nguồn nước cung cấp không đảm bảo, gia đình chị Mai buộc phải bịt khăn ướt đầu vòi nước để lọc cặn ngày 18/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Đỗ Phương, 30 tuổi, cư dân tại tòa G, cũng kiểm tra và phát hiện nước đang sử dụng có màu khác lạ. Cùng hôm đó, con trai 3 tuổi đột nhiên bị mẩn ngứa khắp người, phải đến Bệnh viện Da liễu trung ương thăm khám. "Tôi nghi ngờ con bị dị ứng nước, bởi trước giờ dùng có sao đâu, đúng thời điểm này mới xuất hiện", chị Phương nói.

Trong lúc chờ các bên liên quan khắc phục, gia đình chị Phương phải dùng nước đóng chai tinh khiết loại 20 lít để nấu ăn, tắm rửa cho trẻ nhỏ. Người lớn chấp nhận dùng nước qua máy lọc.

Là một trong những hộ được Ban quản lý tòa nhà lấy mẫu nước mang xét nghiệm, anh Bùi Văn Tới, 39 tuổi, cư dân tòa K, cho biết nguồn nước đang sử dụng có nồng độ nitrat là 2,53 mg/l, vượt 1,2 lần so với tiêu chuẩn 2 mg/l.

So với các bài viết than phiền nước xả từ vòi đen sì, đặc quánh, anh Tới cho biết nguồn nước của gia đình chỉ bị vẩn đục, để lâu có cặn bùn đất. Tình trạng này được cải thiện vào giữa tháng 4, khi Ban quản lý thau rửa các bể chứa. "Nước trong hay đục mới chỉ là nhìn bằng mắt thường. Tôi quan tâm các chỉ số dựa trên kết quả xét nghiệm để an tâm sử dụng", anh Tới nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban quản lý cụm nhà HH2, cho biết tiếp nhận phản ánh nước sinh hoạt có cặn, chuyển màu đục của một số hộ dân từ ngày 22/3. Sau kiểm tra, đơn vị và Ban quản trị tòa nhà đã có công văn gửi Công ty Nước sạch Hà Đông, UBND phường Yên Nghĩa và các bên liên quan yêu cầu hỗ trợ, giải quyết.

"Đến cuối tháng 3, số hộ phản ánh nguồn nước sinh hoạt có cặn bẩn, chuyển màu gia tăng, chiếm 30-40% trên tổng số 1.704 hộ. Một số cư dân phàn nàn gia đình có người bị mẩn ngứa sau khi sử dụng nước", ông Thắng nói.

Lý giải về nguyên nhân nước sinh hoạt của chung cư Xuân Mai Complex có hiện tượng vẩn đục, ông Phạm Ngọc Hoan, đại diện Công ty Nước sạch Hà Đông, cho biết thời gian qua sản lượng nước cung cấp từ các nhà máy sông Đà, sông Đuống thiếu hụt 20-30%, đơn vị liên tục phải đóng mở van điều tiết, làm tăng áp lực vào thành ống dẫn đến bong cặn bẩn và theo nguồn nước chảy về các căn hộ.

"Chung cư này đã sử dụng từ 5 năm nay nhưng chưa thổi xả các trục ống dẫn nước trong tòa nhà cũng có thể là nguyên nhân khiến cặn bẩn theo nguồn nước vào các hộ gia đình", ông Hoan nói và khuyên người dân trong thời gian này nên mở vòi nước trong vài giây để xả cặn, sau sử dụng bình thường.

Đề cập tới một số xét nghiệm độc lập của cư dân có chỉ số mangan, nitrit, nitrat cao bất thường, ông Hoan cho rằng cần căn cứ vào thời điểm lấy mẫu cũng như cơ sở hạ tầng. "Chỉ khi tất cả các yếu tố về đường ống, bể chứa đạt chuẩn, việc xét nghiệm nguồn nước có an toàn hay không mới chính xác", đại diện đơn vị cấp nước nói.

Hệ thống bể chứa nước ngầm 600 m3 của chung cư Xuân Mai Complex vào sáng 18/4 luôn trong tình trạng cạn do thiếu nước, buộc ban quản lý phải cấp cho cư dân nước theo giờ. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân, ban quản lý và ban quản trị chung cư đã lên kế hoạch tìm đơn vị xử lý thông sục đường ống tại từng tòa, đảm bảo không còn cặn bám.

"Nhưng bởi lượng nước từ Công ty nước sạch Hà Đông hiện chỉ đủ duy trì cho người dân sinh hoạt, nên việc thổi xả chưa thể tiến hành. Hy vọng đến trước ngày 29/4 sẽ hoàn tất việc vệ sinh, giúp bà con ổn định cuộc sống", trưởng ban quản lý tòa nhà nói.

Muốn mẹ con sớm đoàn tụ, thoát cảnh khệ nệ xách từng chậu nước từ vòi lọc vào nhà tắm, chị Thanh Mai cho biết sẽ lắp đặt hệ thống lọc nước cho cả căn hộ.

"Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, giúp trấn an tâm lý. Tôi hy vọng vấn đề nước sạch được giải quyết triệt để người dân an tâm sử dụng thay vì sống trong lo sợ", người phụ nữ 28 tuổi nói.

Quỳnh Nguyễn

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.