Song Joong Ki phủ nhận hẹn hò Kim Tae Ri

Đại diện Song Joong Ki cho biết tin anh và diễn viên Kim Tae Ri hẹn hò lan truyền tối 28/10 là "vô căn cứ".

Ngày 29/10, công ty quản lý của Song Joong Ki và Kim Tae Ri cùng phủ nhận tin họ yêu nhau trên tờ News1.

Trước đó một ngày, nhiều tờ báo Hàn như Nate, Allkpop đăng bức hình người đàn ông nắm tay một phụ nữ đi dạo trên đường phố. Các nguồn tin khẳng định đó là Song Joong Ki và Kim Tae Ri, nói thêm rằng họ cùng đi chơi ở Pháp ngày 21/10 và bị chụp lại. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện đó thực chất là hình chụp Hyun Bin và Son Ye Jin ở Mỹ hồi tháng 4.

Song Joong Ki và Kim Tae Ri trong phim "Space Sweepers". Ảnh: Netflix

Lần thứ hai Song Joong Ki và Kim Tae Ri vướng tin đồn hẹn hò. Họ thân thiết từ sau khi đóng phim Space Sweepers năm ngoái. Tại buổi họp báo phim hồi tháng 10/2021, khi bạn diễn vắng mặt, Song Joong Ki nói: "Tôi rất nhớ Kim Tae Ri. Sẽ tuyệt biết mấy nếu cô ấy ở đây". Kim Tae Ri nói về đàn anh trong một bài phỏng vấn: "Song Joong Ki đã dẫn dắt bầu không khí trên phim trường, khiến mọi người cảm thấy tự tin và thoải mái. Điều đó khiến tôi nghĩ 'Anh đúng là nam chính thực thụ'".

Trailer phim 'Space Sweepers' Trailer phim "Space Sweepers". Video: Netflix

Song Joong Ki sinh năm 1985, đóng phim từ năm 2008. Anh tạo tiếng vang qua loạt phim ăn khách như Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Tài tử và Song Hye Kyo kết hôn năm 2017, ly dị năm 2019. Mấy năm nay, anh tập trung công việc, từng bị đồn yêu một luật sư nhưng anh phủ nhận.

Kim Tae Ri sinh năm 1990, từng gây sốt với vai đồng tính nữ trong phim Người hầu gái (The Handmaiden), Quý ngài ánh dương (Mr. Sunshine), 1987: When the day comes, Space Sweepers... Hồi tháng 5, cô thắng giải "Nữ chính xuất sắc" Baeksang mảng truyền hình nhờ phim Tuổi 25, tuổi 21. Năm ngoái, cô dẫn đầu cuộc bình chọn "Nữ diễn viên muốn hợp tác nhất" do 14 công ty sản xuất phim lớn của Hàn Quốc bỏ phiếu.

Thanh Thanh (theo News1)