Song Il Gook: 'Không hối tiếc bỏ sự nghiệp để chăm con sinh ba'

Song Il Gook, sao Hàn đóng "Truyền thuyết Jumong", nói làm chồng, chăm sóc ba con trai quan trọng hơn đóng phim.

Trong show You Quiz on the Block của tvN hôm 4/7, tài tử 53 tuổi cho biết 10 năm qua không đóng phim truyền hình, điện ảnh nào. Phần lớn thời gian, Il Gook chăm sóc, uốn nắn ba con Daehan, Minguk, Manse, năm nay 12 tuổi.

Song Il Gook và ba con. Ảnh: tvN

Tài tử ít có thời gian cho bản thân, tăng cân. Song Il Gook nói trong môi trường đào thải nhanh, tính cạnh tranh cao ở showbiz, việc anh thụt lùi là dễ hiểu. Hơn nữa, hình tượng "ông bố bỉm sữa" của anh gây ấn tượng mạnh với khán giả, đến mức các đạo diễn ngại ngần trao cho Il Gook cơ hội đóng phim.

Năm ngoái, Il Gook đọc thông báo tuyển diễn viên nhạc kịch, chủ động đăng ký casting để có vai diễn. Một số người ngạc nhiên khi Song Il Gook phải vất vả để có suất đứng trên sân khấu, nhưng anh không xấu hổ vì điều này, tự nhận là "tân binh" ở làng giải trí.

Vợ chồng Song Il Gook và các con khi còn bé. Ảnh: tvN

Trong chương trình, Daehan, Minguk, Manse cảm thấy cha hy sinh sự nghiệp vì họ, cho rằng cha có thể phát triển hơn lĩnh vực phim ảnh nếu không phải dành quá nhiều thời gian chăm lo gia đình, nhưng Song Il Gook nói: "Không phải như thế. So với công việc, tôi đặt gia đình quan trọng hơn. Mục tiêu của tôi là làm người chồng tốt, người cha xứng đáng với các con, thứ ba mới là công việc".

Il Gook gọi con là món quà vô giá mà vợ chồng anh "đi đâu cũng không tìm được". Nếu dồn thời gian cho công việc, anh đã mất đi quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, là bầu bạn với Daehan, Minguk, Manse khi con còn nhỏ. Song Il Gook thừa nhận từng có những cảm xúc tiêu cực khi không thể phấn đấu cho công việc, nhưng anh chưa từng hối hận về quyết định của mình.

Song Il Gook đóng vai chính trong 'Truyền thuyết Joo Mong' Song Il Gook trong "Truyền thuyết Jumong", năm 2007. Video: MBC

Il Gook và vợ, thẩm phán Jung Seung Yeon, gắn bó 16 năm. Trong chương trình, tài tử tiết lộ yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên. Seung Yeon kém chồng năm tuổi, sử dụng được các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và Đức. Il Gook nhận xét sức hút của vợ đến từ vốn hiểu biết, học vấn.

Năm 2011, Jung Seung Yeon mang thai ba. Bác sĩ khuyên vợ chồng anh bỏ một trong ba thai nhi vì lo sợ rủi ro cho cả mẹ và con, bởi Seung Yeon có vấn đề tim mạch. Vợ chồng anh khóc khi nghe bác sĩ cảnh báo. Sau khi suy nghĩ kỹ, Jung Seung Yeon nói với chồng cô gắng gượng được. Giai đoạn cuối thai kỳ, Jung Seung Yeon thường bật khóc vì không thể tự đi dù chỉ đoạn đường ngắn. Song Il Gook nhiều lần khóc theo vợ.

Thuở bé, Daehan, Minguk, Manse nhiều lần gây sốt khi cùng bố tham gia show thực tế, quay quảng cáo. Ảnh: Tv Daily

Ba bé chào đời tháng 3/2012, được bà nội đặt tên là Daehan, Minguk, Manse, ghép với nhau có nghĩa là "Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế". Trong ba bé, Manse chào đời sau cùng và nhỏ nhất, chỉ nặng 1,8 kg. Hai vợ chồng lòng như lửa đốt vì con yếu ớt và phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tình trạng phát triển. Còn Minguk hay bị dị ứng nên họ thường thức trắng đêm để xoa dịu con. Vợ chồng anh biết ơn vì ba cậu bé trưởng thành bình yên, khỏe mạnh.

Il Gook sinh năm 1971 trong gia tộc bề thế, có truyền thống theo nghiệp chính trị. Ông, cụ của Il Gook đều là các chính trị gia có tầm ảnh hưởng ở Hàn Quốc. Mẹ anh là Kim Eul Dong - diễn viên, nhà giáo, nhà hoạt động chính trị. Il Gook gia nhập làng giải trí năm 1998, nổi tiếng với Truyền thuyết Jumong, Hải thần, Mắt đỏ...

Như Anh