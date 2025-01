Song Hye Kyo gây chú ý khi đóng phim kinh dị

Minh tinh Hàn Song Hye Kyo thu hút khán giả khi ra mắt "Dark Nuns", xoay quanh nữ tu trừ tà ma.

Tác phẩm ấn định ra rạp Hàn Quốc ngày 24/1, theo trang Naver, phim dẫn đầu về lượng đặt vé sớm nhiều ngày liên tiếp, trở thành tác phẩm bán vé sớm thành công nhất trong 5 năm qua. Dark Nuns cũng được các công ty ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát hành.

Trailer phim "Dark Nuns" Trailer "Dark Nuns". Video: CGV

Hye Kyo đóng Junia, nữ tu tin có linh hồn ác quỷ ẩn trong một cậu bé, để cứu thiếu niên, cô chấp nhận nhốt "linh hồn ô uế" trong cơ thể bản thân. Trên News1, diễn viên cho biết cô và mẹ đều thích phim kinh dị, thường xem cùng nhau. Sau khi quay The Glory, Hye Kyo không muốn trở lại dòng phim tình cảm lãng mạn mà khao khát diễn tác phẩm chủ đề gai góc. Lúc đọc kịch bản Dark Nuns, người đẹp biết đây là thử thách khó nhưng quyết định tham gia vì tò mò bản thân còn có thể thể hiện hình ảnh như thế nào.

Tạo hình Song Hye Kyo ở phim tà ma. Ảnh: News1

Minh tinh nhận xét Junia khác xa so với cô ngoài đời. Để nhập vai, sáu tháng trước khi bấm máy, cô học hút thuốc. "Tôi không muốn cảnh phim trông giả tạo nên đã tập luyện rất nhiều, dù biết thói quen này không tốt", Hye Kyo nói. Tác phẩm do Kwon Hyuk Jae đạo diễn, còn có sự tham gia của Yeon Yeo Been, Lee Jin Wook, Moon Woo Jin.

Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng ở châu Á qua nhiều phim truyền hình như Trái tim mùa thu, Người thừa kế khách sạn, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, The Glory. Tuy nhiên ở mảng điện ảnh, Hye Kyo hầu như chưa có tác phẩm ăn khách. Phim ra rạp gần nhất của cô là The Crossing: Part 2, năm 2015.

Như Anh