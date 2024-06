Sông Hồng Premium Lounge & Bar giành giải thưởng châu Á

Sông Hồng Premium Lounge & Bar thuộc ga quốc tế, cảng hàng không quốc tế Nội Bài được bình chọn là Phòng khách hạng nhất và hạng thương gia tốt nhất Châu Á.

Đây là cái tên duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Phòng khách hạng nhất và hạng thương gia tốt nhất Châu Á - ASIA Best First & Business Class Lounge. Giải thưởng do độc giả Tạp chí Pax International bình chọn. Lễ trao giải diễn ra tại khách sạn Radisson Blu, thành phố Hamburg, nước Đức ngày 29/5.

Sông Hồng Premium Lounge & Bar mang dấu ấn vùng châu thổ sông Hồng và thủ đô ngàn năm văn hiến. Là phòng khách thương gia đầu tiên tại Việt Nam có quầy bar, các loại cocktail ở đây được pha trộn bằng các thức quà dân gian. Cùng với đó là đồng phục áo dài mang màu sắc cánh đồng mùa lúa chín là những lý do phòng khách Sông Hồng Premium Lounge & Bar được độc giả đánh giá cao và bình chọn trở thành phòng khách hạng nhất và hạng thương gia tốt nhất Châu Á.

Chứng nhận giải thưởng của Sông Hồng Premium Lounge & Bar. Ảnh: Phòng khách thương gia Sông Hồng

"Đây là phòng khách thương gia tại Việt Nam được bình chọn là phòng khách hạng nhất và hạng thương gia tốt nhất châu Á năm 2024, giải thưởng chính là sự ghi nhận quốc tế, là nguồn động viên lớn cho những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống phòng khách thương gia trên cả nước của chúng tôi", đại diện Sông Hồng Premium Lounge & Bar cho hay.

Ngoài Sông Hồng Premium Lounge & Bar, trong lễ trao giải PAX Readership Awards năm nay, nhiều tên tuổi khác của ngành hàng không toàn cầu như Emirates, Qatar Airways, Thai Airways, United Airlines, Delta Airlines.... cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng như: Dịch vụ ăn uống xuất sắc của hãng vận chuyển, Trải nghiệm nội thất cabin tốt nhất, Hãng hàng không cải tiến nhất.

Sông Hồng Premium Lounge & Bar tại nhà ga quốc tế - cảng hàng không quốc tế Nội Bài, là một trong những phòng khách vận hành bởi hệ thống phòng khách thương gia Sông Hồng. Hiện tại, đơn vị này có 30 phòng khách trực tiếp vận hành và hợp tác tại 22 cảng hàng không trên cả nước. Mỗi phòng khách trong hệ thống được thiết kế riêng theo nét văn hóa, đặc trưng của từng vùng miền.

PAX Readership Awards là giải thường niên của tạp chí hàng đầu về dịch vụ chuyến bay - Pax International, được tổ chức lần đầu tiên tại Bahrain năm 2005. Giải thưởng này ghi nhận chất lượng dịch vụ, tôn vinh nỗ lực phát triển của hãng hàng không cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không trên toàn thế giới.

(Nguồn: Sông Hồng Premium Lounge & Bar)