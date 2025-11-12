Sóng đánh chìm 6 tàu ở Lâm Đồng

6 tàu công suất nhỏ của ngư dân vùng Bình Thuận cũ bị sóng đánh chìm và hư hỏng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 11/11, sóng lớn trên biển đã đánh chìm và gây hư hỏng nhiều tàu cá của người dân.

Sóng lớn đánh lật nghiêng một tàu cá ở biển Liên Hương. Ảnh: Long Hương

Trong buổi sáng, tại khu vực biển xã Liên Hương, sóng to gió lớn làm 4 phương tiện bị chìm. Trong đó, tàu 10 m hành nghề câu neo đậu gần bờ bị sóng đánh lật nghiêng. Tàu dài gần 9 m neo gần đó cũng bị giông lốc đánh dạt vào bờ, mắc cạn, bể đáy. Hai tàu khác 7-8 m cũng bị sóng nhấn chìm.

Chiều cùng ngày, khu vực biển La Gi ở phía Nam xảy ra 2 vụ chìm tàu tương tự. Một tàu dài gần 8 m và một tàu 13 m hành nghề lưới rê đã bị sóng lớn đánh khi đang chạy vào cửa biển.

Tất cả lao động trên các tàu gặp nạn đều an toàn. Tổng thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Ngư dân trục vớt kéo tàu gặp nạn vào bờ ở biển La Gi. Ảnh: Tân Hải

Bộ đội biên phòng địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng ngư dân tiến hành trục vớt tàu, đưa vào bờ sửa chữa.

Mưa lớn trên địa bàn cũng gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng ven sông suối thuộc xã Hàm Liêm. Một đoạn quốc lộ 28 qua địa bàn xã này cũng bị nước tràn qua, song xe vẫn chạy qua được với tốc độ chậm.

Tư Huynh