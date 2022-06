Sông dài nhất Italy khô cạn do hạn hán kỷ lục

Mực nước của sông Po, con sông dài nhất ở Italy, ở mức thấp kỷ lục sau nhiều tháng không có mưa lớn.

Sông Po với mực nước bình thường. Ảnh: ESA

Hình ảnh từ vệ tinh Copernicus Sentinel-2 chụp một phần thung lũng Po gần Piacenza (thành phố thuộc tỉnh Emilia-Romagna phía bắc Italy), hé lộ con sông đã thu hẹp đáng kể trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022.

Trải dài từ dãy Alps ở phía tây bắc tới biển Adriatic ở bờ biển phía đông, sông Po là nguồn nước quan trọng của một số khu vực. Con sông cung cấp nước uống, nước tưới tiêu cho vùng nông nghiệp và thủy điện khắp miền bắc Italy. Hiện nay, nước ở thung lũng Po hạ thấp chưa từng thấy do hạn hán kéo dài và thiếu tuyết tan chảy trên các dãy núi đổ vào dòng sông. Nhiều khu vực ở địa phương chưa có mưa trong hơn 110 ngày liền, theo Đài quan sát sông Po.

Sông Po thu hẹp do hạn hán kéo dài. Ảnh: ESA

Sông Po thường được biết tới như con sông rộng và đục (tháng 6/2020) nhưng giờ đây nó khô cạn để lộ nhiều dải cát (tháng 6/2022). Thung lũng Po là vùng nông nghiệp quan trọng nhất cả nước do sản xuất khoảng 40% lương thực của Italy bao gồm lúa mỳ, gạo và cà chua. Với hạn hán kéo dài, các nông dân đang chật vật tìm nước tưới tiêu mùa màng. Nhiều thị trấn ở thung lũng Po được yêu cầu hạn chế sử dụng nước vào ban đêm.

Theo kết quả mới do dự án CAREHeat của ESA công bố, biển Địa Trung Hải đang trải qua sóng nhiệt với nhiệt độ hồi tháng 5/2022 cao hơn 4 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn năm 1985 - 2005. Nhiệt độ nước bề mặt cán mốc hơn 23 độ C. Dự án mới của ESA với sự tham gia của nhiều cơ quan nghiên cứu Italy sẽ tìm cách phát triển giải pháp xác định sóng nhiệt trên biển cũng như tác động tới hệ sinh thái và hoạt động kinh tế như đánh bắt cá.

An Khang (Theo Sci Tech Daily)