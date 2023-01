Sóng Covid ở thành thị Trung Quốc đã qua đỉnh

Theo các nhà nghiên cứu, làn sóng Covid-19 tại những thành phố lớn đã đi qua, trong khi vùng nông thôn có thể là mục tiêu "tấn công" tiếp theo.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Ruijin và Đại học Jiao Tong Thượng Hải đã sử dụng mô hình toán học dựa trên số ca nhiễm kể từ đầu tháng 10 đến ngày 29/11/2022 để dự đoán xu hướng đại dịch. Nghiên cứu được công bố trên Frontiers of Medicine, một tạp chí y khoa do Bộ Giáo dục Trung Quốc tài trợ.

Theo dự đoán, các ca nhiễm tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh đã đạt đỉnh vào cuối năm 2022, còn đỉnh sóng Covid ở Quảng Châu đã qua từ cuối tháng 11.

Đợt bùng phát tại Bắc Kinh và Quảng Châu lần lượt bị chi phối bởi hai biến chủng BF.7 và BA.5.2. Tại Thượng Hải, các biến chủng nCoV lây nhiễm đa dạng hơn, song hầu hết là BQ.1 và XBB từ khách du lịch trong nước gây ra.

Tương tự, Wu Zunyou, chuyên gia dịch tễ trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cũng nhận định các ca nhiễm ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thành Đô và Trùng Khánh đã qua đỉnh.

Ủy ban Y tế Quảng Châu cho biết số bệnh nhân đến các phòng khám sốt đã giảm sau ngày 23/12, từ mức cao điểm 60.000 người mỗi ngày xuống còn 19.000 người.

Một cụ ông đang sử dụng vaccine Covid-19 dạng hít của hãng dược CanSino Biologics tại Quý Châu, Trung Quốc, ngày 29/12. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu dự đoán đợt bùng phát tiếp theo sẽ tấn công vùng nông thôn. Họ nhắc đến các vùng ngoại ô ở Trùng Khánh, nơi sinh sống của hàng triệu người di cư, như một ví dụ về độ trễ của dịch bệnh giữa thành thị và nông thôn. Cơn sốt du lịch, di chuyển trước và trong dịp Tết Nguyên đán có thể đẩy nhanh tốc độ lây lan của virus. Các thành phố như Cam Túc, Thanh Hải và Thiểm Tây sẽ đạt cao điểm vào giữa tháng 1.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận các điều kiện trong thế giới thực phức tạp hơn nhiều so với mô hình dịch tễ. Họ có nhiều lý do để suy tính làn sóng Omicron có thể chia thành nhiều đợt. Các đợt bùng phát cục bộ mới có nguy cơ xảy ra vào cuối năm 2023, do khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh tự nhiên suy giảm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý tầm quan trọng của việc giám sát thường xuyên biến chủng trong những tháng tới.

"Nhìn chung, những dữ liệu sơ bộ này nhấn mạnh giới chức cần phân bổ nguồn lực để chẩn đoán sớm và điều trị các trường hợp nghiêm trọng, bảo vệ người dễ bị tổn thương, đặc biệt ở khu vực nông thôn để đảm bảo đất nước thoát khỏi đại dịch và phục hồi kinh tế một cách suôn sẻ", báo cáo nêu rõ.

Các biện pháp khẩn cấp nên hướng đến cung cấp thuốc không kê đơn cho các bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng, điều trị kịp thời cho người có nguy cơ cao bằng thuốc kháng virus hiệu quả như Paxlovid hoặc VV116.

Người dân cần tuân thủ các biện pháp khác như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn để làm giảm áp lực cho hệ thống y tế, đảm bảo cung cấp thuốc giảm triệu chứng để chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 ở vùng nông thôn, tránh các ca tử vong vì điều trị chậm trễ.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc ghi lại số trường hợp tử vong là "rất quan trọng", đối với người tử vong trực tiếp từ Covid-19 hoặc nhiễm virus trên nền bệnh khác.

"Cần đảm bảo cung cấp các dữ liệu này kịp thời và chính xác để dự đoán xu hướng đại dịch, hoạch định chính sách dựa trên các bằng chứng khoa học", nghiên cứu nêu rõ.

Thục Linh (Theo SCMP)