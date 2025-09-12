Nhà ngoại giúp tôi nuôi ba con trong khi nhà nội chỉ chê bai, đòi hỏi

Họ hàng nhà nội ốm, bác nằm viện, tôi cũng lên cho tiền, nhưng việc gì cũng bị chê bai.

Tôi sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng từ nhỏ, được bố mẹ bao bọc, không phải làm gì. Tôi học không quá xuất sắc, ngoại hình tương đối ổn, nhà khá giả, bố mẹ cũng học hành. Có điều tôi hơi vụng về, hay quên, lười và chậm chạp, nữ công gia chánh kém, chăm con không tốt. Tóm lại, không hề hoàn hảo, được cái ngoan.

Khi đi du học về, tôi bị trầm cảm. Nhà chồng phản đối nhưng chồng tôi quyết tâm cưới. Lấy về, nhà chồng thối nát, không vui vẻ, chê bai tôi đủ điều. Họ nói gì tôi cũng lắng nghe, đến mức có những thứ bản thân không tự quyết định được như ăn uống, đi chơi hay chăm con. Cuối cùng, tôi phải ra ngoài ở riêng.

Tất cả nhìn vào đều chê bai, bênh chồng tôi và nhà chồng. Tôi cũng biết mình sai, nhưng chỉ cảm thấy ấm ức khi mẹ chồng bảo: "Một năm, hai năm không sao, nhưng năm thứ ba không đẻ được thì giải tán". Rồi bố chồng chê tôi chỉ biết ăn với đẻ.

Khi chồng tôi vỡ nợ thì lại nhờ nhà tôi vay tiền. Lúc khó khăn, chồng ở nhà, mẹ chồng kêu tôi đóng góp trong khi tôi không có, rồi cứ xoáy vào tôi. Đến khi tôi đi dạy, kiếm tiền đưa mẹ chồng, bà lại kêu tôi đi dạy về không chăm con, dù tôi đi làm rất mệt. Vậy tôi sai ở đâu?

Lúc khó chịu, tôi không chịu được nên về nhà ngoại và nói chồng ra ở riêng, nhưng chồng không ra. Mẹ chồng lên nói bố tôi cho đất để xây nhà. Tôi thấy rất bức xúc khi cả ba đứa con ông bà ngoại đều nuôi, còn chồng tôi thì không hề nuôi. Vì trả nợ, tiền xây nhà cho nhà chồng, khi khó khăn ông bà ngoại đều đỡ cho.

Họ hàng nhà nội ốm, bác nằm viện, tôi cũng lên cho tiền, nhưng việc gì cũng bị chê bai. Hay vì tôi ốm yếu mà phải hạ thấp bản thân? Ốm thì là sai sao? Vậy còn chồng tôi ốm năm ấy thì sao?

Mỹ Linh