Bố mẹ chồng muốn tôi đưa bé hơn tháng tuổi đi ăn giỗ bà nội chồng

Tôi lấy chồng hơn một năm, mới sinh bé được hơn một tháng và đang ở cữ tại nhà chồng. Bà nội (người sinh ra bố chồng tôi) mất đã hai chục năm. Lúc bà mất được hơn một năm, ông nội lấy bà hai (hiện tại tôi gọi là bà nội). Bà không sinh được người con nào cả. Ông nội không đi làm, bà thì quanh quẩn ruộng vườn, đến mùa đi cấy, gặt thuê hoặc làm cho nhà cô chồng tôi.

Lúc đó, bố mẹ chồng tôi khó khăn, cả hai đều đi làm nên thỉnh thoảng gửi chồng tôi cho ông bà trông hoặc nhờ ông nội đi đón chồng tôi đi học về nhưng ông không nhận. Có lần chồng tôi đi bộ về bị xe đụng trúng. Lần khác, bố mẹ chồng gửi em trai chồng cho ông bà trông, bố mẹ đang làm dở ngoài đồng thì bà bế em ra tận đồng để trả cho bố mẹ. Đó là hai việc mẹ chồng kể lại cho tôi nghe. Kể từ đó, cộng thêm việc bà cả mất chưa lâu mà ông lấy bà hai, bố chồng tôi giận ông nội suốt hai năm trời.

Nhà tôi và nhà chồng hoàn cảnh tương tự. Ông nội tôi ngoài 80 tuổi, có chút lương hưu nhưng ông có tới tám người con và nhiều cháu. Đến khi cưới, ông cho vợ chồng tôi nửa chỉ vàng. Lúc tôi sinh bé, ông cũng cho tiền. Tôi chối nhưng ông đưa tiền cho tôi rồi đi luôn. Trước khi cưới, tôi hay biếu tiền ông, ông bảo chỉ cần mua hộp sữa cho ông thôi. Ông thương tôi, không lấy tiền của tôi. Ngay cả khi lấy chồng, mỗi lần vợ chồng tôi sang ngoại, cũng chỉ mua sữa cho ông, tôi không tự ý cho tiền ông mà không kể với chồng.

Còn ông bà nội chồng ngoài 70 tuổi. Khi cưới chúng tôi, ông bà mừng 500 nghìn, sau đó bố mẹ chồng bảo trả lại nên chúng tôi cũng tìm cách gửi lại số tiền đó. Tôi cũng thương ông bà vì ông bà già rồi, không làm ra tiền nhiều.

Mồng 4 Tết năm đó, bên nhà tôi có giỗ, bên nhà chồng lại mừng thọ ông. Vì là năm đầu ăn Tết tôi ở nhà chồng, lại đang có bầu gần ba tháng, nhớ nhà. Hôm đó con cháu trong nhà đông đủ, nên tôi bàn với chồng: tôi về bên ngoại ăn giỗ, còn chồng ở bên nội mừng thọ ông. Nhưng bố chồng không đồng ý, lý do là mừng thọ ông mấy năm mới có một lần và họ hàng muốn gặp mặt cháu dâu. Sáng hôm đó, chồng sang đón tôi về bên nhà chồng, tôi cũng về, tuy trong lòng hơi tủi.

Chồng tôi công việc bận, ít được về. Tôi cũng làm ở xa, tháng về một lần. Mỗi lần về, chúng tôi đều sang thăm ông nội chồng, thường mua hộp bánh, khi thì cho ông tiền, hoặc hộp sữa. Đến lúc tôi sinh, hơn tháng trời ông nội không ra chơi với chắt (nhà ông cách nhà tôi có hai nhà thôi). Ông ở nhà vẫn đi lại, nấu ăn cho bà đi làm. Hôm tôi ở viện về, bà sang cho tôi 200 nghìn (ở quê tôi, con cháu sinh nở, họ hàng hay cho tiền).

Bố mẹ chồng đi làm, tôi sinh xong nhưng bố mẹ chưa sắp xếp được công việc để ở nhà phụ chăm bé. Bố mẹ nhờ bà nội sang nấu ăn cho tôi buổi trưa (vì tôi mới sinh chưa đi lại bình thường), nhưng bà từ chối với lý do phải đi làm cho cô chồng, dù bố mẹ chồng chỉ nhờ vài ngày cuối tháng. Cả tháng trời, bà sang bế chắt được hai lần và không phụ giúp việc gì. Trong tháng đó, chồng tôi về hai lần. Mỗi lần về đều mua đồ hoặc cho ông tiền. Lúc ấy tôi nghĩ: trước giờ tôi không xét nét việc chồng cho ông bà, tôi cũng cho. Nhưng giờ mới sinh, vợ chồng khó khăn mà ông bà vẫn nhận.

Vài ngày nữa là giỗ bà cả. Tôi chỉ định sang ăn xong rồi về nhưng bố mẹ chồng muốn cho cả bé sang. Ý bố mẹ là muốn bé chơi với ông nội. Tính tôi hơi thẳng, không muốn cho bé sang thì không cho, có điều thấy ý bố mẹ chồng không vui lắm. Bé nhà tôi mới hơn một tháng, trộm vía ngoan, một ngày ngủ nhiều. Có lần cuối tuần, mọi người đến thăm, người này bế, lát sau lại người khác bế, hôm đó bé thức đến tận đêm mới ngủ nên tôi lo nếu đưa bé đến chỗ đông người, về nhà bé lại thế. Thứ hai là tôi không thích lý do "cho sang chơi với ông nội". Mong mọi người cho tôi xin ý kiến: có phải tôi ích kỷ, sau sinh nghĩ nhiều không?

