Mẹ chồng không cho ăn cơm trước mỗi lần chồng tôi về muộn

Nhiều hôm tôi bảo mẹ chồng ăn cơm trước, bà gạt đi: "Người đi làm còn chưa được ăn, người ở nhà lại ăn trước còn ra gì".

Tôi 32 tuổi, kết hôn được sáu năm, có bé trai học mẫu giáo. Hiện vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Tôi mở quầy thuốc tại nhà, chiều về đón con, cơm nước. Chồng làm kinh doanh, giờ giấc thất thường, hay về muộn. Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là việc anh hay về trễ, mà còn vì mẹ chồng nhất quyết giữ thói quen "đợi đủ người rồi ăn mới vui".

Tối nào cũng vậy, tôi nấu cơm xong tầm sáu giờ, bày biện gọn gàng. Con nhỏ thì tôi cho ăn trước, nhưng hai mẹ con người lớn cứ ngồi chờ. Nhiều hôm tôi sốt ruột nói: "Mẹ cứ ăn trước cho nóng", mẹ chồng liền gạt đi: "Người đi làm còn chưa được ăn, người ở nhà lại ăn trước còn ra gì", "chờ chút về ăn cả cho vui, tí nó lại lủi thủi ăn một mình",...

Nhưng "chờ chút" của mẹ thường kéo dài cả tiếng đồng hồ. Có hôm 8 giờ, tôi gọi điện cho chồng, anh bảo sắp về rồi nhưng phải 2-3 tiếng sau mới về tới. Hôm nào cũng vì bữa ăn mà nửa đêm mới được nghỉ ngơi. Sau này con vào cấp một, chắc tôi còn mệt mỏi dài dài. Mẹ chồng thỉnh thoảng than: "Thời buổi này làm ăn vất vả thật", rồi lắc đầu.

Một lần, tôi nấu món cá kho tộ và canh chua anh thích. Đợi tới gần 9 giờ, chồng về, vừa cởi áo vest vừa nói: "Anh ăn rồi, khách giữ lại". Xong anh cũng nói mấy mẹ con bà cháu ở nhà cứ ăn trước đi, để phần cho anh là được, anh ăn nhanh lắm, không phải chờ. Thực ra chồng tôi đã nói vài lần như vậy rồi nhưng mẹ chồng không chịu, vẫn cố chấp chờ con về bằng được rồi mới ăn. Nhiều lúc tôi muốn ra riêng cho thoải mái nhưng chồng không đồng ý, vì chưa có đủ tài chính nhưng hơn hết là mẹ chỉ còn một mình, sức khỏe bà lại kém nên để bà ở một mình không yên tâm. Chuyện rất nhỏ nhưng kéo dài khiến tôi rất oải. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thúy Quỳnh