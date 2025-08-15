Sống chung nhà với người yêu cũ

AnhSau chia tay, Hannah Linsley và Michael Loven-Rogerson không thể thanh lý hợp đồng căn hộ thuê chung, nhưng cũng không ai muốn phải chuyển đi.

Năm 2023, Hannah Linsley, sinh viên năm nhất Đại học Bournemouth, gặp Michael Loven-Rogerson tại một bữa tiệc. Họ "trúng sét", nhanh chóng yêu và gần như ngày nào cũng bên nhau.

Khi chuẩn bị bước vào năm học mới, họ quyết định thuê chung căn hộ hai phòng ngủ, dự định chuyển vào tháng 9/2024. Nhưng chỉ một tháng trước ngày nhận chìa khóa, Michael bất ngờ đề nghị chia tay.

Cả hai liên hệ với đại lý bất động sản để hủy hợp đồng, song nhận được câu trả lời: không thể. Để thoát, một người phải tìm người thuê thay thế. Tuy nhiên, Hannah và Michael đều không muốn mình là người phải rời đi. Họ buộc phải sống chung suốt một năm sau chia tay.

"Chia tay không bao giờ dễ dàng, nhưng lần này còn kèm bài toán sống chung", Hannah, 22 tuổi, chia sẻ.

Dù cuộc chia tay không mấy êm đẹp, họ vẫn giữ lịch sự, tiếp tục ăn tối, mua sắm, dự tiệc cùng nhau. Để tránh rắc rối, họ đặt ra "quy tắc vàng": tự do gặp gỡ người khác nhưng không mang ai về căn hộ. "Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ở câu lạc bộ, cùng nhảy, rồi mỗi người về phòng riêng", Hannah nói.

Hannah Linsley và Michael Loven-Rogerson cùng nhau đi nghỉ trước khi chia tay Ảnh: Hannah Linsley/SWNS

Việc ở gần khiến ranh giới cảm xúc mờ đi. Tháng 3/2025, Michael từng đề nghị tái hợp nhưng Hannah từ chối để tập trung làm luận án.

Khi cô gợi ý "thử xem sao" sau tốt nghiệp, Michael lại chưa chắc chắn. "Anh ấy nói chúng tôi là tri kỷ, nhưng tôi nghĩ nếu là tri kỷ thì đã không chia tay", Hannah chia sẻ.

Bạn bè Hannah không thích Michael, song cô vẫn cho rằng sống cùng anh dễ chịu hơn ở nhà tập thể sáu người với căn bếp luôn bừa bộn. Cả hai vẫn trò chuyện thoải mái, thậm chí "ghép đôi" nhau trên ứng dụng hẹn hò như một trò đùa.

Tháng 9 tới, Hannah sẽ chuyển tới Portsmouth để bắt đầu công việc nhân viên hỗ trợ hành vi. Michael, 23 tuổi, dự định dọn về căn hộ mới với bạn học khi hoàn thành năm cuối.

Nhiều cặp đôi sau chia tay vẫn tiếp tục sống chung trong một thời gian như Hannah và Michael.

Hiện tượng được gọi là living together apart (LTA) này ngày càng nở rộ. Tại Anh, khảo sát năm 2022 cho thấy 34% người từng trải qua tình huống này, phần lớn kéo dài từ một tháng đến một năm, thậm chí có trường hợp chung sống trên 5 năm.

Ở Australia, do chi phí sinh hoạt cao, 17% người dân vẫn ở cùng người yêu cũ vì không đủ khả năng thuê nhà riêng, trong đó 33% thuộc thế hệ Gen Z.

Tại Mỹ, một xu hướng đặc biệt đang gia tăng là các cặp đã ly hôn cùng sống chung với người yêu cũ và bạn đời mới, hình thành những gia đình "hợp nhất" nhằm tiết kiệm chi phí và hỗ trợ chăm sóc con cái.

Nhật Minh (Theo Metro)