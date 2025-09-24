Sóng biển ập vào khách sạn ở Hong Kong, đánh tung cửa

Siêu bão Ragasa di chuyển ngoài khơi đặc khu Hong Kong của Trung Quốc, khiến nước biển dâng cao và tạo sóng lớn vào đến khách sạn trên đất liền.

Khách sạn ven biển Fullerton Ocean Park ở Hong Kong sáng 24/9 bị sóng đánh tung cửa vào do mực nước dâng cao, một trong những ảnh hưởng từ siêu bão Ragasa đang quét qua vùng duyên hải phía đông Trung Quốc.

Cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sóng biển đánh tung cửa kính đã được gia cố, sau đó nước ập vào sảnh và cuốn theo nhiều mảnh vỡ. Một người đàn ông bị dòng nước mạnh hất văng vào sảnh, trước khi biến mất khỏi góc quay của thiết bị.

Sóng biển ập vào khách sạn ở Hong Kong Sóng biển phá tung cửa của khách sạn Fullerton Ocean Park ở khu Aberdeen, Hong Kong, sáng 24/9. Video: DDHK

Hong Kong từ rạng sáng 24/9 phát cảnh báo bão cấp 9 và sau đó nhanh chóng nâng lên cấp 10, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu này, khi siêu bão Ragasa tiến đến gần bờ biển. Tâm bão ở gần Hong Kong nhất vào giai đoạn 6-9h (5-8h giờ Hà Nội), cách đất liền khoảng 100 km về phía nam, có gió lên đến cấp cuồng phong ở các khu vực ven biển và đất cao.

Cơ quan khí tượng Hong Kong cảnh báo đặc khu tiếp tục ghi nhận mưa giông dữ dội, gió giật kèm sóng lớn có thể gây ngập lụt trên diện rộng. Giới chức kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo ở yên trong nhà hoặc nơi trú ẩn, tránh xa bờ biển. Tính đến 8h, 49 điểm trú ẩn khẩn cấp đã tiếp nhận khoảng 747 người.

Hệ thống giao thông và sinh hoạt tại Hong Kong gần như tê liệt. Khoảng 600 chuyến bay bị hủy trong ngày 23/9. Các chuyến bay chở hàng bằng đường không cũng hạn chế hoạt động trong ngày 24/9. Tất cả trường học đóng cửa hai ngày liên tiếp.

Sân khấu ngoài trời tại công viên Sha Tin, Hong Kong, bị phá hủy bởi bão Ragasa. Ảnh: DDHK

Giới chức đặc khu tiếp nhận hơn 200 trình báo cây xanh bị gió thổi bật gốc, một vụ sạt lở đất và ít nhất 6 điểm ngập. Cơ quan y tế Hong Kong thống kê 19 người bị thương trong thời gian bão quét qua khu vực.

Nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nghiêm trọng. Sông Shing Mun ở Sha Tin tràn bờ, nhấn chìm lối đi bộ ven sông. Mực nước tại Tai Po Kau đo được lúc 9h35 lên tới 3,74 m, gần bằng mức kỷ lục 3,77 m trong bão Hagupit năm 2008. Ở nhiều nơi, sóng cao kèm gió mạnh khiến nhà cửa, mái che và đồ đạc hư hỏng nghiêm trọng.

Tại quận Sai Kung, sóng biển dâng cao tới 4 m, tràn qua kè chắn và ngập lụt toàn bộ vỉa hè, công viên. Hình ảnh được người dân chia sẻ cho thấy một công viên mới mở hồi tháng 7 chìm trong nước, biến thành "hồ bơi khổng lồ". Một cây cổ thụ cao 20 m cũng đổ sập vào nhà dân lúc rạng sáng, phá hỏng cửa sổ và đường ống nước. Lính cứu hỏa phải cắt thân cây trong đêm để người dân thoát ra ngoài an toàn.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão Ragasa, sáng 24/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 10h, bão Ragasa đã di chuyển xa dần, cách Hong Kong khoảng 140 km về phía tây nam, song vẫn duy trì sức gió 195 km/h ở lõi bão.

Cơ quan khí tượng Hong Kong tiếp tục duy trì cảnh báo bão cấp 10, nhận định hoàn lưu lớn của Ragasa còn đủ sức gây ra gió giật mạnh và sóng lớn. Người dân được khuyến cáo giữ cảnh giác cao độ, tuyệt đối không ra ngoài cho đến khi cơ quan chức năng thông báo tình hình an toàn.

Thanh Danh (Theo SCMP, DDHK, Reuters)