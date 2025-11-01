Sống bất an nơi nhà lún hơn nửa mét ở TP HCM

Ban đầu, dọc chân tường dài 20 m chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, sau đó rộng dần khi nền đất hạ xuống, tạo khoảng hở tới 60 cm. Khe hở ẩm thấp, thường có rắn và chuột chui vào làm tổ, bò lên nhà. Bà Tuý từng rải thuốc diệt nhưng khi chúng chết gây mùi hôi, việc dọn dẹp rất vất vả. Gia đình đã ba lần nâng nền trước nhà để lấp khoảng trống, song đất tiếp tục sụt, lớp xi măng lại nứt vỡ, buộc phải dùng gạch che chắn tạm.

Xung quanh nhà bà Tuý, nhiều căn hộ cao tầng khác cũng bị nứt toác tường, có nhà bị nghiêng về một phía tạo khoảng cách hơn 20 cm so với bức tường hàng xóm. Không chỉ nhà dân, hàng loạt nhà máy, xưởng trong khu công nghiệp Tân Tạo (phường An Lạc) cũng nứt tường, ảnh hưởng kết cấu khi nằm trong vùng sụt lún nặng nhất TP HCM.