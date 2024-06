Sòng bạc viện cớ 'máy nghiêng' từ chối trả thưởng 2,5 triệu USD

MỹBà Rony Beal, 72 tuổi, quyết đòi sòng bạc trả thưởng 2,5 triệu USD khi họ viện cớ máy chơi poker bị nghiêng để hủy kết quả trúng giải độc đắc của bà.

Tháng 2, bà Rony, cư dân New Jersey, đến sòng bạc nổi tiếng, Bally's Atlantic City Hotel & Casino thử vận may.

Bà nói đã bỏ hàng trăm USD vào chiếc máy Wheel of Fortune - Vòng quay may mắn, cầu nguyện trúng "1.000 USD". Kết quả, bà quay trúng vào giải độc đắc, 1,28 triệu USD, và do đặt cược gấp đôi nên giải thưởng chính thức của bà lên tới hơn 2,5 triệu USD. Niềm vui sướng của bà chỉ kéo dài mấy phút.

Ngay sau đó, nhân viên an ninh của sòng bạc Bally tràn đến đám đông đang vây quanh bà chia vui. Sau khi xem nhanh cỗ máy chiến thắng, họ thông báo cho bà rằng chiếc máy vận hành Vòng quay may mắn đã gặp trục trặc gọi là "độ nghiêng cuộn", khiến giải thưởng của bà bị vô hiệu. Họ còn "khuyến mại" quay thêm một lần nữa mà không cần đặt cược nhưng bà không làm.

Máy chơi trò Vòng quay may mắn tại sòng bạc. Ảnh:

Do đó, thay vì trả 2,5 triệu USD, sòng bạc này đề nghị "biếu" bà một giải thưởng an ủi - 350 USD. Bà từ chối số tiền mặt nhỏ của họ và đang cùng luật sư kiện sòng bạc để nhận giải thưởng mà bà tin rằng đã thắng một cách công bằng.

"Người chơi đến sòng bạc và phải trả tiền đặt cược. Và khi khách thắng, sòng bạc phải trả tiền. Chiếc máy vận hành không đúng, nếu đó là sự thật, không phải lỗi của khách", bà Rony và đội pháp lý nêu quan điểm với truyền thông.

Trước khi tiếp cận các luật sư để hỗ trợ pháp lý, bà từng cố gắng tự mình giải quyết vấn đề. Bà quay trở lại sòng bạc Bally's một ngày sau chiến thắng để nói chuyện với ban quản lý sòng bạc, nhưng bà bị yêu cầu rời đi và đừng bao giờ quay lại, điều thổi bùng sự giận dữ của vị khách cao tuổi này.

Đây không phải là trường hợp pháp lý đầu tiên gây tranh cãi về độ nghiêng của vòng quay Wheel of Fortune tại các sòng bạc.

Năm 2000, một tòa án New Orleans đã xét xử một vụ án tương tự liên quan đến máy Wheel of Fortune trong sòng bạc Harrah's New Orleans. Cuối cùng, gã khổng lồ trò chơi may rủi, buộc phải trả cho nguyên đơn toàn bộ giải độc đắc 1,3 triệu USD.

Hải Thư (Theo Yahoo Finance)