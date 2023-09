'Sống ảo' khiến du khách hành xử ngày một xấu đi

Theo các chuyên gia, mạng xã hội như Instagram hay Tiktok đang khiến bạn trở thành một khách du lịch tồi vì quá đam mê sống ảo.

Theo CNN, người đi du lịch đến một địa điểm đẹp có khả năng đăng ảnh, video khoe trên mạng xã hội rất cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hành động này tạo ra một vòng luẩn quẩn, có thể gây ra hiệu ứng domino các hành vi xấu. Nhiều người vì muốn có những bức ảnh đẹp mà sẵn sàng làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương, không tôn trọng thuần phong mỹ tục ở nơi mình đến.

Streamer Polina Murugina chụp ảnh khỏa thân trước nhà thờ ở Moskva, Nga, hồi năm 2022. Ảnh: east2west news

Giới chức Bali, Indonesia đã phải phạt rất nhiều du khách chụp ảnh khỏa thân trên ngọn núi linh thiêng đối với dân địa phương. Để đối phó các hành vi sai trái của khách du lịch, chính quyền đã đưa ra một bản hướng dẫn mới hồi tháng 6, gồm những điều nên và không nên làm khi đến hòn đảo. Nếu du khách vi phạm, họ sẽ phải đối mặt với án phạt.

Một số điểm đến khác cũng thực hiện điều tương tự. Iceland, Hawaii, Palau, New Zealand, Costa Rica ra khuyến cáo yêu cầu du khách tuân thủ luật pháp và phong tục địa phương. Các chiến dịch như No Drama của Thụy Sĩ, See Vienna - không phải #Vienna của Áo, Be more like a Finn của Phần Lan và How to Amsterdam của Hà Lan đều nhằm mục đích khuyến khích, thu hút những khách du lịch có thái độ cư xử tốt.

Khi những nỗ lực kêu gọi thực hiện hành vi đúng đắn không thành công, vịnh Maya, Thái Lan đã đóng cửa với khách du lịch một thời gian.

"Hãy nhớ rằng bạn là khách. Hãy tôn trọng chủ nhà tại nơi bạn đến bằng cách đi du lịch lịch sự", CNN viết. Ngay cả khi bạn có kinh nghiệm dày dặn đi du lịch, bạn vẫn có thể không nhận ra tác động của mình với cộng đồng địa phương. Nhưng thông tin mà bạn tìm hiểu trên website do chính quyền nơi đó cung cấp có thể giúp bạn hành động phù hợp hơn. Do đó, trước khi đi du lịch, hãy dành thời gian nghiên cứu về nơi bạn sắp ghé thăm.

Nếu đó là một nơi có quy định nghiêm khắc hơn nơi bạn đang sống, bạn nên lưu ý và tránh mắc lỗi. Việc bạn có đồng ý với phong tục của họ hay không không quan trọng, vì bạn chỉ là khách.

Nghiên cứu trên CNN cũng chỉ ra nên bỏ điện thoại xuống và tận hưởng cảnh đẹp, cuộc sống, văn hóa của nơi du khách ghé thăm. Những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi bạn có mối liên hệ, kết nối thân thiết với ai đó hoặc học được điều mới mẻ. Điều đó trở nên khó khăn hơn nếu bạn liên tục nhìn vào điện thoại.

Anh Minh (Theo CNN)