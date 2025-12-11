Sona Gift ra mắt BST quà Tết doanh nghiệp thiết kế độc quyền

Sona Gift có 10 năm đồng hành 3.000 doanh nghiệp cá nhân hóa quà Tết cho nhân viên, đối tác, ra mắt bộ sưu tập "Vân Mã Khải Vận Niên" năm 2026.

Tết là thời điểm nhiều doanh nghiệp gửi lời tri ân đến đội ngũ nhân sự và đối tác sau một năm nỗ lực làm việc, đồng hành. Để những món quà Tết thêm ý nghĩa, giá trị và có dấu ấn riêng, Sona Gift ra mắt bộ sưu tập "Vân Mã Khải Vận Niên 2026".

Thiết kế hộp lấy cảm hứng từ tinh thần "Mã đáo thành công" của năm Bính Ngọ, nhấn mạnh yếu tố cá nhân và giá trị biểu trưng, giúp doanh nghiệp truyền tải trọn vẹn sự trân trọng đến từng nhân viên. Hình ảnh "Vân Mã" mang hơi hướng Á Đông kết hợp chất liệu mới, kỹ thuật in 3D và bảng màu xu hướng 2026, giúp tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn giữ trọn ý nghĩa Tết Việt.

Bộ sưu tập "Vân Mã Khởi Vận Niên 2026" gồm các thiết kế gắn liền hình ảnh Á Đông truyền thống, kết hợp công nghệ hiện đại. Ảnh: Sona Gift

Ngoài cung cấp hộp quà, Sona Gift còn tạo dấu ấn thương hiệu qua thiết kế bao bì độc quyền. Công ty cho biết muốn chuyển đổi xu hướng quà Tết 2026 ưu tiên sức khỏe hơn hình thức.

Theo đó, đơn vị áp dụng công nghệ sấy hiện đại để giữ trọn cấu trúc hạt, dưỡng chất và vitamin, đảm bảo quy trình đạt chuẩn ISO 22000:2018. Các loại hạt cao cấp như hạt dẻ cười mộc, hạnh nhân, điều vỏ lụa... được lựa chọn kỹ càng để đảm bảo chất lượng.

Nhà máy sản xuất đạt chuẩn cung cấp các loại bánh, mứt. Ảnh: Sona Gift

Mỗi kiện hàng trước khi xuất xưởng đều qua quy trình kiểm định 5 bước khắt khe về độ bền và khả năng chịu va đập. Đi cùng là mạng lưới vận chuyển trải dài 34 tỉnh thành, giúp bảo vệ chất lượng và thẩm mỹ của món quà suốt quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, Sona sở hữu nhà máy sản xuất đạt chuẩn cho các dòng sản phẩm như mứt Tết (gừng, xoài, chà là), hạt (hạnh nhân, macca), kẹo Nougat, bánh quy Biscotti, Granola. Công ty giúp tối ưu tới 20% chi phí cho khách hàng và có khả năng cung ứng tới 30.000 hộp quà mỗi đơn hàng.

Hai trong hơn 30 mẫu giỏ quà Tết do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sona ra mắt dịp Tết Bính Ngọ 2026 cho doanh nghiệp tri ân đối tác. Ảnh: Sona Gift

Đến nay, Sona đã chinh phục hơn 3.000 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cùng nhiều đối tác quốc tế khác. Chị Nguyễn Minh Huyền, Trưởng phòng nhân sự một doanh nghiệp tại Hà Nội, cho biết việc tìm đơn vị cung ứng quà Tết đáp ứng đủ tiêu chí không dễ dàng. Sau nhiều lần cân nhắc giữa các nhà cung cấp trên thị trường, công ty chị quyết định chọn Sona Gift nhờ sự chỉn chu và cam kết chất lượng.

Đan Minh