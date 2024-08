Son Ye Jin tái xuất sau sinh con

Diễn viên Son Ye Jin trở lại màn ảnh sau hai năm, đóng cùng Lee Byung Hun ở dự án "'I Can't Help It" của đạo diễn Park Chan Wook.

Theo Hankyung hôm 12/8, nhà sản xuất công bố dàn diễn viên gồm Son Ye Jin, Lee Byung Hun, Park Hee Soon, Lee Sung Min và một số nghệ sĩ, trước khi phim bấm máy ngày 17/8.

Từ phải qua: Diễn viên Lee Byung Hun, Son Ye Jin, đạo diễn Park Chan Wook. Ảnh: CJ ENM

Dự án là phim điện ảnh đầu tiên Son Ye Jin góp mặt, kể từ Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Sau đó, nghệ sĩ đóng phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (2019-2020) và Thirty-Nine (2022). Cô ngừng diễn xuất sau khi cưới tài tử Hyun Bin tháng 3/2022. Tháng 11 cùng năm, Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng.

I Can't Help It dựa trên tiểu thuyết The Ax (1997) Donald E. Westlake. Nội dung về Yoo Man Su (Lee Byun Hun), một nhân viên văn phòng bất ngờ bị sa thải sau 25 năm làm việc. Anh làm mọi cách để lấy lại vị trí cũ, đồng thời bảo vệ gia đình trước những mối nguy hiểm bên ngoài.

Son Ye Jin được chọn vào vai Miri, vợ của Man Su. Theo êkíp, nhân vật là người đa tài, có tính cách cởi mở, kiên quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau khi chồng thất nghiệp.

Son Ye Jin được đánh giá là minh tinh hàng đầu làng giải trí Hàn trong nhiều năm qua. Ảnh: BNT

Phim đánh dấu màn tái hợp giữa Lee Byung Hun và đạo diễn Park Chan Wook sau Joint Security Area (2000) và Three... Extremes (2004). Còn Son Ye Jin lần đầu hợp tác với nhà làm phim 61 tuổi.

Theo Kpoppost, năm 2017, Park Chan Wook có ý định hợp tác công ty ở Hollywood để chuyển thể dự án nhưng bị hủy bỏ. Sau đó, ông bắt tay thực hiện phiên bản Hàn. Ở Liên hoan phim Busan 2019, đạo diễn cho biết I Can't Help It là "dự án trọn đời" của ông. "Tôi muốn làm phim này và coi nó như một trong những kiệt tác mình từng làm", Park Chan Wook nói.

Son Ye Jin, 42 tuổi, có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu với Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến. Cát-xê phim truyền hình của cô vào khoảng 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng) mỗi tập. Thu nhập của diễn viên còn đến từ hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, thời trang, sữa em bé.

Son Ye Jin và chồng - tài tử Hyun Bin - có chuyện tình lãng mạn. Cả hai gặp gỡ trên phim trường Cuộc đàm phán sinh tử, sau đó đóng chung Hạ cánh nơi anh, công khai mối quan hệ tháng 1/2021.

Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh" Son Ye Jin trong phim "Hạ cánh nơi anh". Video: Netflix

Diễn viên từng viết trên trang cá nhân biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, trân trọng tình yêu đến với mình. Sau khi sinh em bé, cô tập trung chăm sóc gia đình còn Hyun Bin tiếp tục các dự án điện ảnh, thường công tác nước ngoài. Tháng 3/2023, vợ chồng Son Ye Jin vướng tin đồn ly hôn vì "Hyun Bin nghiện cờ bạc", cả hai phủ nhận.

Quế Chi (theo Hankyung)