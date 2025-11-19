Son Ye Jin, Song Hye Kyo dự thảm đỏ Rồng Xanh

Blue Dragon Film Awards diễn ra tối 19/11, Son Ye Jin chọn thiết kế xuyên thấu. Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc (phim No Other Choice).
Son Ye Jin trên thảm đỏ, cô cạnh tranh danh hiệu nữ chính xuất sắc cùng Song Hye Kyo, Lee Jae In, Lee Hye Young, Yoona.
Hyun Bin - chồng Son Ye Jin, anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Harbin. MC buổi lễ hỏi tài tử: "Nếu anh và Son Ye Jin, chỉ một người thắng giải, anh mong ai thắng?". Hyun Bin đáp "để tôi nhận giải đi". Son Ye Jin tiết lộ vợ chồng từng trao đổi điều này, cô cũng mong bản thân đoạt giải.
Diễn viên Song Hye Kyo không đi thảm đỏ, trực tiếp vào trong hội trường. Hye Kyo là bạn gái cũ của tài tử Hyun Bin.
Yoona được khán giả ví như hoa hồng nhung.
Shin Hyun Bin chọn đầm gấm tối giản.
Lee Chae Min, tài tử gây sốt với phim Ngự trù của bạo chúa.
Lee Je Hoon - Han Ji Min làm MC chương trình.
Người đẹp Lee Sun Bin.
"Em gái quốc dân" Kim So Hyun, 26 tuổi.
So Hyun nổi tiếng từ bé, từng đóng Mặt trăng ôm mặt trời, Hoàng tử gác mái, Nhớ em, Đôi tai ngoại cảm, Mặt nạ quân chủ, Sông đón trăng lên. Năm ngoái, cô ghi dấu với Serendipity's Embrace - chuyển thể từ webtoon cùng tên.
Như Anh
Ảnh, Video: News1, Dispatch, Newsen