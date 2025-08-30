Son Ye Jin sánh đôi Lee Byung Hun trên thảm đỏ Venice

Theo Star News, Son Ye Jin thu hút trong chiếc váy ren đen. Cô liên tục nở nụ cười, vẫy tay chào khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ khen người đẹp có thân hình săn chắc.

Dự án là phim điện ảnh đầu tiên Son Ye Jin góp mặt kể từ Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Sau đó, nghệ sĩ đóng phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (2019-2020) và Thirty-Nine (2022). Cô ngừng diễn xuất sau khi cưới tài tử Hyun Bin tháng 3/2022. Tháng 11 cùng năm, Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng.

Trong No Other Choice, minh tinh thủ vai Miri, vợ của Man Su (Lee Byung Hun). Theo êkíp, nhân vật là người đa tài, có tính cách cởi mở, kiên quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau khi chồng thất nghiệp. Ở buổi họp báo trước giờ chiếu phim, diễn viên nói: "Khi đọc kịch bản, tôi nhận ra điều quan trọng không nằm ở nhân vật, mà ở sức mạnh của câu chuyện. Tôi biết chắc chắn mình phải tham gia tác phẩm".