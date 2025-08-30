Son Ye Jin sánh đôi Lee Byung Hun trên thảm đỏ Venice

Tối 29/8 giờ địa phương (sáng 30/8 giờ Hà Nội), tác phẩm ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Venice 2025, nhận tràng pháo tay hơn tám phút từ khán giả. Trước giờ công chiếu, đoàn phim No Other Choice sải bước trên thảm đỏ, giao lưu cùng người hâm mộ. Dàn diễn viên từ trái qua gồm Yeom Hye Ran, Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon.
Tối 29/8 giờ địa phương (sáng 30/8 giờ Hà Nội), tác phẩm ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Venice 2025, nhận tràng pháo tay hơn tám phút từ khán giả. Trước giờ công chiếu, đoàn phim No Other Choice sải bước trên thảm đỏ, giao lưu cùng người hâm mộ. Dàn diễn viên từ trái qua gồm Yeom Hye Ran, Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon.
Êkíp No Other Choice trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2025. Video: DRM News
Theo Star News, Son Ye Jin thu hút trong chiếc váy ren đen. Cô liên tục nở nụ cười, vẫy tay chào khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ khen người đẹp có thân hình săn chắc.
Dự án là phim điện ảnh đầu tiên Son Ye Jin góp mặt kể từ Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Sau đó, nghệ sĩ đóng phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (2019-2020) và Thirty-Nine (2022). Cô ngừng diễn xuất sau khi cưới tài tử Hyun Bin tháng 3/2022. Tháng 11 cùng năm, Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng.
Trong No Other Choice, minh tinh thủ vai Miri, vợ của Man Su (Lee Byung Hun). Theo êkíp, nhân vật là người đa tài, có tính cách cởi mở, kiên quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau khi chồng thất nghiệp. Ở buổi họp báo trước giờ chiếu phim, diễn viên nói: "Khi đọc kịch bản, tôi nhận ra điều quan trọng không nằm ở nhân vật, mà ở sức mạnh của câu chuyện. Tôi biết chắc chắn mình phải tham gia tác phẩm".
Theo Star News, Son Ye Jin thu hút trong chiếc váy ren đen. Cô liên tục nở nụ cười, vẫy tay chào khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ khen người đẹp có thân hình săn chắc.
Dự án là phim điện ảnh đầu tiên Son Ye Jin góp mặt kể từ Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Sau đó, nghệ sĩ đóng phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (2019-2020) và Thirty-Nine (2022). Cô ngừng diễn xuất sau khi cưới tài tử Hyun Bin tháng 3/2022. Tháng 11 cùng năm, Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng.
Trong No Other Choice, minh tinh thủ vai Miri, vợ của Man Su (Lee Byung Hun). Theo êkíp, nhân vật là người đa tài, có tính cách cởi mở, kiên quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau khi chồng thất nghiệp. Ở buổi họp báo trước giờ chiếu phim, diễn viên nói: "Khi đọc kịch bản, tôi nhận ra điều quan trọng không nằm ở nhân vật, mà ở sức mạnh của câu chuyện. Tôi biết chắc chắn mình phải tham gia tác phẩm".
Bạn diễn của Ye Jin - tài tử Lee Byung Hun - xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái lịch lãm, diện vest đen cổ điển kết hợp sơ mi trắng. Theo Nate, nghệ sĩ thu hút ống kính với thần thái tự tin, khẳng định vị thế ngôi sao châu Á tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.
Theo Variety, các nhà phê bình nhận xét diễn xuất của nam chính Lee Byung Hun đạt đến đỉnh cao, làm nổi bật tính cách nhân vật Man Su qua những phân cảnh hài hước và xúc động.
Bạn diễn của Ye Jin - tài tử Lee Byung Hun - xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái lịch lãm, diện vest đen cổ điển kết hợp sơ mi trắng. Theo Nate, nghệ sĩ thu hút ống kính với thần thái tự tin, khẳng định vị thế ngôi sao châu Á tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.
Theo Variety, các nhà phê bình nhận xét diễn xuất của nam chính Lee Byung Hun đạt đến đỉnh cao, làm nổi bật tính cách nhân vật Man Su qua những phân cảnh hài hước và xúc động.
Park Chan Wook đạo diễn tác phẩm dựa trên tiểu thuyết The Ax (1997) Donald E. Westlake. Sau buổi công chiếu tại Venice, phim nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang Deadline và Guardian khen sự khéo léo trong kịch bản và cách đạo diễn khai thác yếu tố hài đen, chạm vào nỗi bất an của những người thất nghiệp trong xã hội.
Theo Kpop Post, năm 2017, ông có ý định hợp tác công ty ở Hollywood để chuyển thể nhưng bị hủy bỏ. Sau đó, ông bắt tay thực hiện phiên bản Hàn. Ở Liên hoan phim Busan 2019, đạo diễn từng cho biết đây là "dự án trọn đời" của ông. "Tôi muốn làm phim này và coi nó như một trong những kiệt tác mình từng làm", Park Chan Wook nói.
Park Chan Wook đạo diễn tác phẩm dựa trên tiểu thuyết The Ax (1997) Donald E. Westlake. Sau buổi công chiếu tại Venice, phim nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang Deadline và Guardian khen sự khéo léo trong kịch bản và cách đạo diễn khai thác yếu tố hài đen, chạm vào nỗi bất an của những người thất nghiệp trong xã hội.
Theo Kpop Post, năm 2017, ông có ý định hợp tác công ty ở Hollywood để chuyển thể nhưng bị hủy bỏ. Sau đó, ông bắt tay thực hiện phiên bản Hàn. Ở Liên hoan phim Busan 2019, đạo diễn từng cho biết đây là "dự án trọn đời" của ông. "Tôi muốn làm phim này và coi nó như một trong những kiệt tác mình từng làm", Park Chan Wook nói.
Teaser phim No Other Choice. Video: Neon
Diễn viên Yeom Hye Ran diện bộ váy đen dài ôm dáng, điểm nhấn là dải lụa xanh ngọc vắt qua vai. Cô để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh Hàn, gần đây nhất là hình ảnh người mẹ tần tảo trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.
Diễn viên Yeom Hye Ran diện bộ váy đen dài ôm dáng, điểm nhấn là dải lụa xanh ngọc vắt qua vai. Cô để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh Hàn, gần đây nhất là hình ảnh người mẹ tần tảo trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.
Tài tử Lee Sung Min mặc bộ vest đen, kết hợp sơ mi cùng tông. Trong phim, Lee Sung Min đảm nhận vai nhân viên nghiện rượu tên Gu Bummo.
Tài tử Lee Sung Min mặc bộ vest đen, kết hợp sơ mi cùng tông. Trong phim, Lee Sung Min đảm nhận vai nhân viên nghiện rượu tên Gu Bummo.
Quế Chi
Ảnh: AFP