Son Ye Jin - Hyun Bin kỷ niệm 4 năm cưới

Minh tinh Son Ye Jin nhận hơn 2,5 triệu lượt thích khi đăng ảnh nắm tay tài tử Hyun Bin trong lễ cưới hồi 2022.

"Ở đâu đó giữa tình yêu vĩnh cửu và tình bạn. Mừng bốn năm kết hôn", Son Ye Jin viết trên Instagram cá nhân, kèm theo hai bức ảnh cưới chưa từng công bố của vợ chồng cô hồi 31/3/2022.

Ngoài 2,5 triệu lượt thả tim, hình ảnh còn hút gần 42.000 bình luận. Phần lớn nghệ sĩ Hàn lẫn quốc tế chúc phúc, nói ngưỡng mộ chuyện tình Son Ye Jin - Hyun Bin.

Nhiều bình luận của người hâm mộ toàn cầu nhận lượng lớn sự đồng tình như: "Một trong những cặp phim giả tình thật nổi tiếng nhất Hàn Quốc", "Hiếm có cặp sao Hàn nào tương xứng cả ngoại hình, danh tiếng, tài năng, độ giàu có và khiêm tốn như anh chị", "Cuộc đời họ đẹp như thước phim lãng mạn", "Mỗi lần nhìn Son Ye Jin - Hyun Bin, tôi lại có niềm tin vào tình yêu, hôn nhân".

Hình ảnh đám cưới 4 năm trước của cặp sao. Ảnh: Instagram Yejinhand

Son Ye Jin - Hyun Bin bén duyên sau hai lần đóng chung phim - Cuộc đàm phán sinh tử, Hạ cánh nơi anh. Họ kết hôn năm 2022, có một con trai. Mỗi lần xuất hiện, cặp sao luôn là tâm điểm chú ý của báo giới.

Dự giải Rồng Xanh cuối tháng 11/2025, Hyun Bin gây "sốt" với lời phát biểu: "Vợ tôi, Ye Jin, chỉ cần cô ấy hiện diện là đã đủ cho tôi sức mạnh".Tại Liên hoan phim Toronto 2024 ở Canada ngày 9/9, Hyun Bin nói biết ơn vợ vì luôn hiểu, khích lệ anh mọi việc. Trước đó, Son Ye Jin nhiều lần nói "si mê" chồng vì anh thẳng thắn, nhẹ nhàng, thư sinh, đáng tin cậy.

Son Ye Jin sinh năm 1982, tên thật Son Eon Jin, nổi tiếng ở tuổi 17 nhờ vẻ đẹp thánh thiện, đôi mắt đượm buồn, nụ cười tươi. Các đạo diễn nhận định cô phù hợp mẫu nhân vật chính hiền lành nhưng bất hạnh, thịnh hành cuối thập niên 1990, đầu 2000. Các phim Hương mùa hè, Tuyết tháng tư, Cô đơn trong tình yêu đưa Ye Jin lên hàng ngũ sao hạng A. Bước vào độ tuổi U40, cô vẫn gây "bão" với Và em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và Hạ cánh nơi anh.

Hyun Bin bằng tuổi vợ, tên thật Kim Tae Pyung, chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật.Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn, Nhiệm vụ tối mật, Dạ quỷ. Trước Son Ye Jin, anh từng công khai hẹn hò Hwang Ji Hyun (giai đoạn 2005-2007), Song Hye Kyo (2009-2011), Kang So Ra (2016-2017).

Như Anh