Son Ye Jin: 'Đóng phim với Hyun Bin rất hạnh phúc'

Diễn viên Hàn Son Ye Jin nói khó quên cảm giác chạy đến ôm Hyun Bin trong cảnh phim "Hạ cánh nơi anh".

Minh tinh nhắc kỷ niệm khi đóng tình nhân với Hyun Bin, tại buổi giao lưu khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, ngày 19/9. Khi được hỏi dấu ấn hạnh phúc nhất thời đóng chung phim là gì, cô đáp: "Có quá nhiều điều như thế, mỗi ngày, mỗi buổi quay đều hạnh phúc".

Kết 'Hạ cánh nơi anh' hợp lý nhưng tiếc nuối Cảnh phim "Hạ cánh nơi anh" (2020). Video: tvN

Người đẹp cho biết sau khi sinh con, trí nhớ của cô giảm sút, không nhớ được tất cả sự việc của vài năm trước, chỉ lưu lại trong tim cảm giác vui vẻ, ấm áp. Hình ảnh in đậm trong tâm trí là khi cô chạy đến ôm Hyun Bin lúc cả hai ghi hình phần cuối phim ở Thụy Sĩ. "Dung mạo anh ấy lúc đó thật khó quên, dáng vẻ đó đến nay vẫn sống động trước mắt tôi, Hạ cánh nơi anh là phim quan trọng đối với tôi", Son Ye Jin nói.

Minh tinh tiết lộ sau khi kết hôn, hai người ít nói chuyện công việc. Thi thoảng, Son Ye Jin nhờ chồng luyện thoại với cô cho phim No Other Choice, nhưng Hyun Bin thường cố tình đọc sai để chọc cười, vì vậy bị vợ mắng.

Son Ye Jin, 43 tuổi, tại buổi giao lưu fan. Ảnh: Chosun

Tác phẩm ghi hình cuối năm ngoái đến đầu năm nay, đánh dấu Son Ye Jin tái xuất sau hơn hai năm tập trung cho gia đình, chăm con nhỏ. Hyun Bin từng cho biết vợ chồng cùng nghề nên dễ hiểu, đồng cảm với nhau. Trong công việc, Son Ye Jin cũng luôn khích lệ tài tử, anh biết ơn vì sự tồn tại của Ye Jin.

Hyun Bin nói thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn vì vợ trở lại công việc sau hai năm bận việc nhà. Tài tử hiểu giai đoạn sinh con, chăm con nhỏ, Son Ye Jin khao khát được ra ngoài, được diễn kịch bản yêu thích nhưng cô bằng lòng dừng lại để làm vai trò của người mẹ, trong khi anh vẫn có thể làm việc bình thường.

Khoảnh khắc trong hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin Bố Son Ye Jin trao con gái cho Hyun Bin ở hôn lễ. Video: Instagram/Crash Landing On You

Hyun Bin không xác định được chính xác anh và Son Ye Jin yêu nhau lúc nào. Họ trao đổi nhiều trong quá trình quay Hạ cánh nơi anh, phim đóng máy, cả hai vẫn thường gặp nhau để quảng bá tác phẩm, quay quảng cáo. Đôi diễn viên công khai yêu nhau năm 2021, kết hôn năm 2022, con trai chào đời cùng năm.

Theo Sina, cặp sao được yêu thích hàng đầu châu Á nhờ các tác phẩm gây tiếng vang, đời tư không scandal. Son Ye Jin lưu dấu ấn qua Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Hyun Bin bằng tuổi vợ, nổi tiếng qua Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật.

Như Anh (theo News1)