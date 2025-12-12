Sơn xe quá bóng có thể làm hệ thống an toàn nhầm lẫn

MỹHãng xe sang Genesis triệu hồi mẫu sedan G90 liên quan đến lớp sơn bạc khiến radar góc trước nhầm lẫn và vô tình kích hoạt phanh tự động.

Thương hiệu xe sang của Hyundai vừa đưa ra một trong những đợt triệu hồi kỳ lạ nhất. Trải nghiệm đó chỉ xảy ra với chiếc G90 sơn màu bạc Savile khi chế độ hỗ trợ lái xe bán tự động trên đường cao tốc (HDA) được kích hoạt.

Màu sơn đặc biệt này chứa nhôm và có thể đánh lừa radar góc trước của xe, khiến hệ thống nhận diện sai rằng có phương tiện cắt vào làn ở phía trước và tự động phanh đột ngột, có thể dẫn tới va chạm với hậu quả khó lường.

Mẫu Genesis G90 với màu sơn bạc Savile. Ảnh: Genesis

Genesis cho biết hiện tượng này xảy ra trên các xe G90 khi HAD hoạt động ở tốc độ dưới 19,3 km/h và tính năng hỗ trợ chuyển làn đang kích hoạt.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 483 xe Genesis G90 bán ra với màu sơn bạc Savile từ năm 2023-2026. Genesis sẽ thay thế miễn phí cản trước bằng loại mới có thiết kế kín hơn nhằm khắc phục vấn đề.

Bên cạnh đó, hãng cũng bổ sung radar mới, thiết kế dạng đóng kín trong một mô-đun cho các mẫu G90 sản xuất mới, đồng thời tạm dừng sản xuất phiên bản G90 màu bạc Savile từ ngày 2/11 và chỉ đưa màu sơn này trở lại khi dây chuyền sản xuất tích hợp loại radar mới.

Theo các tài liệu được nộp cho Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Genesis cho biết đã có 11 báo cáo riêng biệt về lỗi này gây ra hiện tượng phanh gấp không cần thiết. Mặc dù chưa có tai nạn hay thương tích nào được báo cáo, Genesis muốn giải quyết vấn đề mà họ cho rằng có thể xảy ra.

Trước đó, vào tháng 7, Genesis đã triệu hồi 2.345 chiếc G90 sản xuất trong thời gian 2023-2025 do lỗi khởi động liên quan đến cụm đồng hồ kỹ thuật số. Sự cố khiến màn hình không hiển thị sau khi xe khởi động khiến người lái không thể biết tốc độ xe đang chạy hay lượng nhiên liệu hoặc dung lượng pin còn lại. Hãng khắc phục vấn đề bằng một bản cập nhật phần mềm.

Minh Quân (theo CarBuzz)