Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong teaser 'Tôi khác biệt'

Sơn Tùng M-TP diện vest lịch lãm, mang điện thoại cùng thông điệp "Tôi không theo số đông, tôi khác biệt" trong teaser 15 giây,

Sau ra mắt MV Có chắc yêu là đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục tung teaser khẳng định quan điểm sống và phong cách thời trang. Anh diện vest sáng màu, vừa tôn nét phong độ, vừa cá tính khi để lộ hình xăm giữa ngực. Theo ca sĩ, dòng chữ "Believe in yourself" (tin vào chính mình) mang hàm ý nhắc nhở bản thân luôn tin vào chính mình.

Tạo hình mới của Sơn Tùng trong teaser mới.

Trong video, ca sĩ hé lộ diện mạo của chiếc điện thoại Reno4 mới, mỏng nhẹ, màu sắc bắt mắt và lướt qua đám đông để tiến đến những bậc thang tượng trưng cho lối dẫn đến thành công. Cuối video, anh nhắc đến thông điệp "Tôi không theo số đông, tôi khác biệt".

Ca sĩ khiến fan tò mò khi bước lên những bậc thang trong video ngắn.

Ngày 1/8, Sơn Tùng sẽ có mặt trong chương trình ra mắt chính thức bộ đôi Reno4 Series và OPPO Watch với thông điệp "Tôi khác biệt, tạo nổi bật".

Hồi tuần trước, trang phê bình điện ảnh và nghệ thuật TC Candler của Mỹ vừa cập nhật hình ảnh Sơn Tùng trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020. Đây là lần thứ ba ca sĩ góp mặt trong đề cử, bên cạnh các mỹ nam đình đám thế giới như Hyun Bin, Kim Soo Hyun, Jung Kook, Tom Hiddleston, Daniel Radcliffeom, Robert Pattinson, David Beckham, Charlie Puth... Anh được khen ngày càng điển trai, nam tính và có phong cách thời trang khác biệt.

Trước đó, Sơn Tùng MT-P từng vào top 100 "nam thần" đẹp nhất châu Á năm 2019. Hồi tháng 6, anh xếp ở vị trí thứ ba trong 23 mỹ nam đẹp nhất châu Á do tạp chí Spur của Nhật Bản bình chọn.

Vạn Phát