Thái BìnhCa sĩ Sơn Tùng M-TP được hàng trăm học sinh vây quanh khi về thăm trường phổ thông anh từng học ở quê nhà.

Sơn Tùng M-TP về thăm trường cũ Sơn Tùng M-TP hòa giọng cùng học sinh bài "Em của ngày hôm qua". Video: Huyền Trang

Ca sĩ xúc động khi lần thứ hai trở về thăm trường cũ sau 10 năm ca hát, hôm 24/10. Ngoài giao lưu cùng thầy cô, học sinh THPT Lê Quý Đôn, anh còn là nhà tài trợ cho hoạt động trao học bổng khuyến học. Anh nói: "Gặp các thầy cô, nhìn khung cảnh thân quen ngày nào, tôi nhớ đến những buổi sáng chào cờ ngày xưa. Lúc ấy, tôi cũng vô tư, hồn nhiên như các em học trò bây giờ".

Ca sĩ nói vui muốn xin học ké một lớp để ôn lại kỷ niệm thời cấp ba. Anh gửi lời cảm ơn thầy cô đã yêu thương, dạy bảo, chuẩn bị hành trang cho mình vào đời. Khi được đề nghị hát tặng trường cũ, ca sĩ hát "chay" một đoạn Em của ngày hôm qua - bản hit giai đoạn đầu sự nghiệp - trong tiếng hò reo của hàng trăm học sinh. Cuối buổi, khi Sơn Tùng nói lời chia tay, nhiều khán giả yêu cầu anh hát tiếp. Anh nhắn nhủ các bạn trẻ: "Hãy nhớ, cuộc đời này ta chỉ sống một lần, vậy hãy sống hết mình như thể ngày mai là ngày cuối".

Sơn Tùng hát giao lưu cùng học sinh ở trường cũ Lê Quý Đôn tại Thái Bình. Ảnh: Huyền Trang

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Dreams in the sky - dự án Sơn Tùng đang theo đuổi nhằm lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng. Hôm 22/10, anh đến thăm Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), giao lưu, vẽ tranh, đan giỏ mây... cùng học viên. Sơn Tùng cũng đến trường mầm non - tiểu học - THCS Hồng Thái (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), thăm hỏi học sinh và các tình nguyện viên, vẽ tranh trang trí lên các bức tường của trường.

Sơn Tùng cho biết muốn truyền cảm hứng đến các học sinh ở trường cũ trước ngưỡng cửa vào đời. Ảnh: Huyền Trang

Dịp cuối năm, Sơn Tùng tổ chức loạt dự án kỷ niệm một thập niên làm nghề. Anh mắt EP (album ngắn) gồm bốn bài hát, phối lại hai bản hit Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần theo phong cách pop-rock. Phim tài liệu về Sơn Tùng - Sky Tour - cũng được phát hành trở lại ngoài rạp. Tác phẩm từng đạt 10.000 vé sau 48 giờ mở bán vào năm 2020 - kỷ lục với phim tài liệu âm nhạc của một nghệ sĩ Việt. Nhạc phim cũng giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng album được nghe nhiều nhất iTunes và Apple Music Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...

Mai Nhật