Sơn Tùng M-TP theo đuổi mốt quần tụt

Anh diện cả bộ lấy cảm hứng pyjama của Gucci, phối nội y Calvin Klein và mũ tai bèo.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, nổi tiếng với nhiều bản hit như Chúng ta của hiện tại, Cơn mưa ngang qua, Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau. Anh đoạt nhiều thành tích: nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.