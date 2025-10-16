Sơn Tùng M-TP theo đuổi mốt quần tụt

Hôm 14/10, Sơn Tùng chia sẻ ảnh đến Thảo Cầm Viên chơi. Anh chọn bộ cánh hip-hop gồm áo hoodie, quần đùi kẻ và quần bermuda denim.
Sơn Tùng M-TP diện mốt váy trùm quần, biểu diễn ở Hà Nội hôm 11/10. Video: YouTube son998xz
Kiểu mặc quần cạp trễ khoe nội y thường xuyên được ca sĩ áp dụng. Trong một lần biểu diễn ở Cần Thơ, anh chọn quần jeans mài bạc và quần đùi kẻ nâu, kết hợp crop top và giày Converse.
Trên sân khấu TP HCM, ca sĩ 31 tuổi kết hợp quần xám với áo ba lỗ, nội y xanh nhạt, khăn trùm đầu. Kiểu mặc quần tụt khoe nội y là một trong những nét đặc trưng của trào lưu Y2K đang quay trở lại trên thế giới, được nhiều sao nam Âu Mỹ ưa chuộng, trong đó có Justin Bieber.
Đời thường, giọng ca Thái Bình cũng thường xuyên áp dụng cách phối này khi dạo phố, du lịch.
Trên mạng xã hội, khán giả chia làm hai luồng ý kiến. Một số khen anh mặc ngầu, dễ thương. Số khác lại chê nam ca sĩ trông luộm thuộm. Sơn Tùng M-TP cho biết anh luôn thích những phong cách táo bạo, sáng tạo, miễn không phản cảm là được.
Giọng ca "Đừng làm trái tim anh đau" thể hiện phong cách sporty chic kết hợp mốt khoe nội y.
Lần khác, anh phối quần nhung với quần lót kẻ và áo thun ôm sát, hướng đến phong cách normcore.
Ngôi sao khoe cạp quần Balenciaga với quần jeans ống đứng và mốt giày xấu. Điểm nhấn trên gương mặt là cặp kính phong cách Matrix.
Anh diện cả bộ lấy cảm hứng pyjama của Gucci, phối nội y Calvin Klein và mũ tai bèo.
Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, nổi tiếng với nhiều bản hit như Chúng ta của hiện tại, Cơn mưa ngang qua, Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau. Anh đoạt nhiều thành tích: nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp