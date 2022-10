Ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành lại phim "Sky tour", chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm một thập niên làm nghề.

Hôm 11/10, đại diện ca sĩ cho biết Sky tour - phim tài liệu âm nhạc về Sơn Tùng M-TP - sẽ trở lại rạp toàn quốc vào ngày 14/10, sau hai năm phát hành. Với ca sĩ, dự án là một trong những cột mốc quan trọng, từng đánh dấu bước trưởng thành của anh trong nghề. "Tôi muốn các fan có thêm cơ hội đến rạp nghe nhạc của Tùng, hát cùng Tùng. Bộ phim là lời cảm ơn của tôi dành cho các fan vì đã bên nhau, trở thành thanh xuân của nhau", ca sĩ nói.

Sơn Tùng M-TP kỷ niệm 10 năm ca hát Sơn Tùng M-TP điểm lại các sản phẩm cột mốc trong 10 năm qua. Video: Sơn Tùng M-TP Official

Hoạt động nằm trong Sky Decade - chuỗi dự án kỷ niệm 10 làm nghề của Sơn Tùng M-TP. Ngoài chiếu lại phim, anh ra mắt EP (album ngắn) gồm bốn bài hát. Trong đó, hai ca khúc - Nắng ấm ngang qua, Cơn mưa xa dần - được đổi tên từ hai bài hát cũ, phối lại theo phong cách pop-rock và viết thêm một số đoạn nhạc mới. Sơn Tùng cho biết muốn ôn kỷ niệm với hai bản hit giai đoạn đầu sự nghiệp. Cơn mưa ngang qua là bài đầu tiên anh trình diễn trên sân khấu lớn, còn Nắng ấm xa dần ra đời lúc anh còn là sinh viên Nhạc viện TP HCM, chập chững sáng tác.

Phim Sky Tour ra mắt tháng 6/2020, ghi lại khoảnh khắc của tour diễn năm 2019 ở TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Theo ca sĩ, phim được thực hiện để "viết lại những dòng hồi ức cho một cuốn nhật ký của tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết". Tác phẩm đạt 10.000 vé sau 48 giờ mở bán - kỷ lục với phim tài liệu âm nhạc của một nghệ sĩ Việt. Sau 10 ngày khởi chiếu, phim đạt doanh thu 11,6 tỷ đồng, là phim có doanh thu cao nhất trong giai đoạn rạp mở cửa trở lại sau giãn cách năm 2020. Nhạc phim cũng giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng album được nghe nhiều nhất iTunes và Apple Music Việt Nam.

Sơn Tùng trong poster quảng bá chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm ca hát. Ảnh: Sơn Tùng M-TP Official

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

'Lạc trôi' - Sơn Tùng "Lạc trôi" - MV gây sốt năm 2016 của Sơn Tùng M-TP. Video: Sơn Tùng M-TP Official

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube... Hồi tháng 4, khi Sơn Tùng phát hành ca khúc There's no one at all, MV bị đánh giá mang thông điệp tiêu cực. Êkíp bị phạt 70 triệu đồng, phải gỡ video khỏi YouTube và các nền tảng nhạc số, thay thế bằng bản MV mới.

Mai Nhật