Sơn Tùng M-TP hát về nỗi cô đơn

"There's no one at all" do Sơn Tùng M-TP sáng tác bằng tiếng Anh, hát về nỗi cô đơn của chàng trai bị bỏ rơi.

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP Trích MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP. Video: Youtube Sơn Tùng M-TP Official

MV phát hành tối 28/4 theo hình thức YouTube Premiere (công chiếu trực tiếp) hút gần 216.000 lượt xem cùng lúc. Con số này được cho khá khiêm tốn so với các MV trước đó Sơn Tùng MT-P ra mắt như: Có chắc yêu là đây (901.000 lượt), Chúng ta của hiện tại (776.000), Hãy trao cho anh (635.000), Muộn rồi mà sao còn (gần 439.000)... Tối 25/4, ca sĩ tung teaser audio dự án mới, hút gần hai triệu lượt xem sau một ngày. Lần đầu Sơn Tùng M-TP thử nghiệm sáng tác thể loại hip-hop pha rock, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca sĩ muốn thử thách, vượt giới hạn bản thân qua dự án. Anh cho biết: "Thật buồn chán nếu cứ làm một việc lặp đi lặp lại. Tôi sẽ không bao giờ ngừng thay đổi bản thân hay bị che mờ mắt bởi các thành tích từng đạt được trong 10 năm qua. Khi thay đổi một chút về mục tiêu, tầm nhìn, tôi có thêm nhiều cảm hứng mới, giúp giữ vững đam mê với công việc. Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần, thay vì do dự, hãy quyết đoán".

Sơn Tùng M-TP đăng ảnh trên fanpage, nói bản thân có tâm trạng hồi hộp trước khi MV phát hành 10 phút. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý tưởng làm MV nảy ra trong quá trình ca sĩ thu âm. Anh nghĩ về câu chuyện một đứa bé không gia đình nhưng luôn mang niềm tin một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại đón mình, dành tình yêu thương. Cậu cố gắng để được sống như người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười, lớn lên trong sự cô đơn, thường bị bạn bè buông lời ác ý, đánh đập. Sơn Tùng M-TP có tạo hình mái tóc xoăn, khuôn mặt sầu thảm, đầy sẹo. MV sử dụng chủ yếu gam màu trầm, tạo cảm giác ma mị ở người xem. Phần lời về cuối liên tục lặp lại cụm từ "There’s no one at all" ("Không có ai cả").

Sơn Tùng M-TP diễn tả sự cô đơn, lạc lõng trong MV mới. Ảnh: M-TP

Dự án đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau một năm của Sơn Tùng MT-P có sự góp sức của các nhà sản xuất quốc tế.

Chuyên gia đến từ Mỹ - Chris Gehringer - giữ vai trò xử lý âm thanh. Anh từng đồng hành trong các dự án như Love.Angel.Music.Baby (Gwen Stefani), Loud (Rihanna), Born this way (Lady Gaga), Take care (Drake), Tell me you love me (Demi Lovato)... Phần hiệu chỉnh màu sắc MV do Jacob McKee thực hiện - người đứng sau loạt TVC, MV đình đám của Apple, Reebok và các nghệ sĩ Khalid, Billie Eilish, Joji... Sau MV There's no one at all, anh tiếp tục phát hành một ca khúc tiếng Anh khác.

Nghệ sĩ tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Ca sĩ còn đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, phát hành phim tài liệu Sơn Tùng M-TP: Sky Tour Movie.

Sơn Tùng MT-P từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...

Tân Cao